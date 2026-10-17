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Giáo dục

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học-công nghệ

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Việt Nam và Hungary tăng cường kết nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chiều ngày 14/10, tại châu Âu, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá cao những thành tựu của MATE, một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Hungary và khu vực Trung Âu trong lĩnh vực nông nghiệp và khoa học sự sống. Đại sứ hoan nghênh kết quả hợp tác giữa MATE với các trường đại học Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, công nghệ thực phẩm và liên kết đào tạo.

Nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại sứ đề nghị MATE tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau, như công nghệ sinh học, chọn tạo giống thích ứng với biến đổi khí hậu, chế biến và bảo quản nông sản, nuôi trồng thủy sản bền vững, nông nghiệp thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.).

GS.TS Csaba Gyuricza chia sẻ về các hoạt động hợp tác hiện có giữa MATE với các trường đại học Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Nhà trường sẵn sàng tiếp nhận các nhà khoa học Việt Nam sang nghiên cứu, cũng như xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, triển khai chương trình liên kết đào tạo và tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên. Hiện có 51 sinh viên Việt Nam đang học tập tại MATE ở các bậc đào tạo từ Đại học đến Tiến sĩ.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái và Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE).(Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, làm cầu nối, hỗ trợ MATE tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam.

Buổi làm việc góp phần tạo động lực mới cho hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Hungary, hướng tới những chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Nguồn: TTXVN

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