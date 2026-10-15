Việt Nam - Lào - Campuchia tăng cường hợp tác qua diễn tập quân sự chung

Khẳng định cam kết ứng phó an ninh phi truyền thống

Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh, Hà Nội thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa diễn ra Lễ khai mạc Diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đợt diễn tập tập trung vào công tác phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão, góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng quân đội ba nước.

Lễ khai mạc Diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Chỉ đạo buổi diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh cuộc diễn tập khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quân đội ba nước trong việc chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đây cũng là dịp để Quân đội ba nước trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực hiệp đồng và phối hợp xử lý các sự cố, thảm họa xuyên biên giới.

Huy động hơn 2.800 người cùng phương tiện chuyên dụng

Cuộc diễn tập quy mô lớn thu hút hơn 2.800 người cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia. Trong đợt này, lực lượng ba nước tập trung huấn luyện 3 nội dung chính: ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt kết hợp triển khai Bệnh viện dã chiến, tìm kiếm cứu nạn sự cố sập đổ công trình và ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Cuộc diễn tập quy mô lớn thu hút hơn 2.800 người cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia

Theo tình huống giả định ngập lụt diện rộng, các xuồng máy công suất lớn nhanh chóng tiếp cận khu vực xung yếu, giải cứu người dân đang mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đường thủy đồng thời triển khai phương án sơ tán quy mô lớn.

Trên không, máy bay trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam thực hành tìm kiếm, cứu nạn và thả hàng cứu trợ xuống vùng thảm họa. Dưới nước, lực lượng Công binh sử dụng phà tự hành và xuồng máy đẩy sơ tán gia súc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của Nhân dân. Ngay khi nạn nhân được đưa vào bờ, lực lượng Quân y phối hợp với các đơn vị vũ trang khẩn trương tiếp nhận, phân loại và thực hiện sơ cứu ban đầu.

Phối hợp nhịp nhàng trong các tình huống phức tạp

Lực lượng cùng các đơn vị triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân trong diễn tập phòng chống thiên tai

Đối với tình huống giả định động đất, sạt lở và sập đổ công trình, lực lượng Công binh phối hợp với đội chó nghiệp vụ Biên phòng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong khi đó, ở khu vực xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, lực lượng Binh chủng Hóa học mang khí tài phòng độc chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Diễn tập cùng Việt Nam và Lào giúp lực lượng cứu hộ Campuchia tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Chúng tôi đã thành thạo các kỹ năng ứng cứu ngập lụt, sập đổ công trình, triển khai Bệnh viện dã chiến và xử lý sự cố hóa chất để áp dụng hiệu quả tại nước nhà. Đại tá Long Kimthean - Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Theo Đại tá Khamphai Uanvilay - Cục trưởng Cục Huấn luyện, Quân đội nhân dân Lào, công tác chuẩn bị địa điểm và các khoa mục diễn tập của phía Việt Nam rất chu đáo, bài bản. Mặc dù gặp một số khó khăn ban đầu về khác biệt ngôn ngữ cũng như thời tiết nắng nóng, lực lượng Quân đội ba nước vẫn thể hiện quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc các nội dung rèn luyện.

Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng Lào và Campuchia tổ chức thành công đợt diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và yêu cầu đề ra.