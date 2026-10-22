Từ bữa cơm quê đến bàn tiệc quốc tế: Cách đầu bếp Hội An kể chuyện văn hóa Việt

Khi ẩm thực trở thành hành trình khám phá văn hóa

Tinh thần đưa văn hóa bản địa vào trải nghiệm hiện đại cũng được NHAAN Resort & Spa Hội An thể hiện trong cách xây dựng không gian nghỉ dưỡng và các hoạt động dành cho du khách.

Nằm bên dòng sông Cổ Cò, NHAAN là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu Tapestry Collection by Hilton. Công trình do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, gồm 174 phòng nghỉ và phòng suite, chú trọng sự kết nối giữa thiên nhiên và không gian sống.

Vật liệu tự nhiên, mảng xanh, đèn lồng, đồ gốm và vải dệt thủ công được đưa vào không gian, gợi nhắc những làng nghề lâu đời của Hội An. Văn hóa địa phương vì thế không chỉ hiện diện như yếu tố trang trí mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú.

Thông qua chương trình Meet the Artisan (Gặp gỡ nghệ nhân), du khách có cơ hội tìm hiểu về nghề gốm, chạm khắc gỗ và làm đèn lồng, đồng thời lắng nghe câu chuyện về kỹ thuật, kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Những chi tiết gốm, đèn lồng và vật liệu thủ công trong không gian NHAAN Resort & Spa Hội An gợi nhắc bản sắc văn hóa địa phương.

Từ thủ công mỹ nghệ, tinh thần khám phá ấy tiếp tục được mở rộng sang ẩm thực. Một trong những hoạt động tiêu biểu là hành trình từ chợ cá đến bàn ăn. Du khách có thể cùng đầu bếp đến chợ địa phương, tìm hiểu hải sản theo mùa, quan sát cách người dân lựa chọn nguyên liệu và khám phá những phương pháp chế biến quen thuộc.

Du khách khám phá nguyên liệu tại chợ địa phương và tham gia hành trình từ chợ cá đến bàn ăn cùng đầu bếp.

Sau chuyến đi, họ trở về khu nghỉ dưỡng để tham gia lớp học nấu ăn và thưởng thức thành quả do chính mình thực hiện. Trải nghiệm vì thế không dừng lại ở việc học một công thức, mà còn giúp du khách hiểu hơn về đời sống, tập quán và văn hóa ẩm thực của vùng đất mình đặt chân đến.

Ký ức bữa cơm quê trong căn bếp hiện đại

Sau 20 năm gắn bó với nghề bếp, đầu bếp Dương Danh Linh vẫn nhớ món canh chua cá đồng do bà nội nấu. Sinh ra ở Hà Tĩnh, anh thường sống cùng ông bà từ năm lớp 7. Vào khoảng tháng 8, tháng 9, khi những cánh đồng lúa chuẩn bị bước vào mùa gặt, bà lại bắt cá đồng, hái khế trong vườn để nấu một nồi canh chua dân dã.

Hương vị ấy không chỉ gắn với ký ức tuổi thơ mà còn góp phần hình thành quan niệm làm nghề của anh: một món ăn đáng nhớ không nhất thiết phải cầu kỳ, mà cần có nguyên liệu tươi ngon, hương vị đặc trưng và câu chuyện riêng.

Bếp trưởng điều hành tại NHAAN Resort & Spa Hội An - Dương Danh Linh

Hiện đảm nhiệm vị trí Bếp trưởng điều hành tại NHAAN Resort & Spa Hội An, Dương Danh Linh theo đuổi cách tiếp cận ẩm thực bắt đầu từ việc tìm hiểu vùng đất và đời sống người dân. Anh cùng đội ngũ thường đến các phiên chợ, làng nghề để khám phá nguyên liệu, tập quán sinh hoạt và những phương pháp chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Với anh, cách trình bày, khẩu phần hay độ cay có thể điều chỉnh để phù hợp với thực khách quốc tế. Tuy nhiên, những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc vùng miền cần được giữ gìn. Đó cũng là ranh giới giữa việc làm mới một món ăn và đánh mất hương vị vốn có của nó.

Từ đất làng gốm Thanh Hà đến món cá nướng độc đáo

Một trong những sáng tạo thể hiện rõ triết lý ấy là món cá nướng bọc đất, lấy cảm hứng từ làng gốm Thanh Hà – nơi nghề gốm truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân Hội An qua nhiều thế hệ.

Trong chuyến thăm làng nghề, Dương Danh Linh chú ý đến cách người thợ sử dụng đất, lò nung và nhiệt than củi. Từ những quan sát đó, anh nảy ra ý tưởng kết hợp kỹ thuật bọc đất với nguồn hải sản tươi địa phương.

Cá được đánh bắt trong ngày, bọc đất rồi nướng bằng nhiệt than. Khi đưa món ăn vào thực đơn tại NHAAN, đội ngũ bếp sử dụng lò than Josper thay cho lò đất truyền thống nhằm kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, đồng thời giữ lại tinh thần của phương pháp chế biến ban đầu.

Điểm đáng chú ý của món ăn không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến mà còn ở câu chuyện văn hóa phía sau. Chất liệu đất, vốn gắn với đôi tay người thợ gốm, được chuyển hóa thành một phần của trải nghiệm ẩm thực. Qua đó, thực khách có thêm cơ hội tiếp cận nghề thủ công địa phương theo một cách gần gũi và khác biệt.

Từ những nguyên liệu quen thuộc, người đầu bếp không đơn thuần tạo ra món ăn mới mà còn tìm cách kết nối các giá trị truyền thống với trải nghiệm đương đại.

Khi ẩm thực trở thành một trải nghiệm văn hóa

Giữ bản sắc để đưa ẩm thực Việt ra thế giới

Từ nghề gốm, nghề mộc đến những món ăn dân dã, Hội An lưu giữ nhiều câu chuyện văn hóa qua bàn tay của những người làm nghề. Với NHAAN Resort & Spa Hội An, việc kết nối các giá trị ấy trong không gian nghỉ dưỡng, hoạt động gặp gỡ nghệ nhân và trải nghiệm ẩm thực là cách đưa du khách đến gần hơn với bản sắc địa phương.

Nếu người thợ gốm tạo hình từ đất, người thợ mộc làm nên sản phẩm từ gỗ, thì người đầu bếp cũng kể câu chuyện về vùng đất bằng nguyên liệu, kỹ thuật và đôi tay của mình. Mỗi lĩnh vực có một ngôn ngữ riêng, nhưng đều gặp nhau ở nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Với tôi, giữ gìn ẩm thực địa phương không có nghĩa là giữ mọi thứ nguyên vẹn như trước, mà là tiếp tục phát huy và phát triển để có thể giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến với thế giới, đồng thời nâng cao giá trị của món ăn”, đầu bếp Dương Danh Linh chia sẻ.

Đầu bếp giới thiệu món ăn tại NHAAN Resort & Spa Hội An, nơi những nguyên liệu địa phương được kết hợp với kỹ thuật chế biến hiện đại.

Quan niệm ấy cho thấy bảo tồn không nhất thiết đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong hình thức cũ. Khi được tiếp cận bằng sự am hiểu và tôn trọng bản sắc, những nguyên liệu, kỹ thuật và hương vị truyền thống vẫn có thể tìm thấy sức sống trong bối cảnh mới.

Từ ký ức bữa cơm quê đến những sáng tạo trong căn bếp, hành trình của Dương Danh Linh cũng là cách kể câu chuyện về miền Trung qua ẩm thực. Tại Hội An, mỗi món ăn có thể trở thành điểm khởi đầu để du khách khám phá sâu hơn về con người, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa làm nên sức hấp dẫn của điểm đến.



