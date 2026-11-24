Chiều ngày 24/11, môn kéo co sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Kéo co là môn thể thao đề cao sức mạnh tập thể, sự phối hợp nhịp nhàng và chiến thuật giữa các thành viên. Để giành lợi thế, mỗi đội cần duy trì đội hình vững chắc, phân bổ sức lực hợp lý và phối hợp đồng đều trong từng nhịp kéo.

Tại Đại hội năm nay, các đội tuyển tiếp tục thể hiện quyết tâm và tinh thần thi đấu đoàn kết. Những màn tranh sức căng thẳng, sự đồng lòng của từng thành viên được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều khoảnh khắc hấp dẫn trên sân đấu.

Đón xem trực tiếp môn kéo co lúc 14g30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.