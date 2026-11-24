Chiều ngày 24/11, môn boxing tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Boxing là môn thể thao đối kháng đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, phản xạ và tư duy chiến thuật.

Tại Đại hội năm nay, các cuộc tranh tài tiếp tục là dịp để các võ sĩ khẳng định năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến thành tích cao. Những màn so găng quyết liệt được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc hấp dẫn cho người hâm mộ.

Đón xem trực tiếp môn boxing lúc 14 giờ 30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.