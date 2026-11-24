Chiều ngày 24/11, trận đấu giữa Hà Nội và Lâm Đồng tại môn Bóng rổ 5x5 nam sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Bóng rổ 5x5 là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và chiến thuật đồng đội. Ở cuộc chạm trán này, Hà Nội và Lâm Đồng sẽ có cơ hội thể hiện khả năng phối hợp, bản lĩnh thi đấu và sự hiệu quả trong từng tình huống xử lý bóng.

Đón xem trực tiếp môn Bóng rổ 5x5 lúc 16g30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.