Chiều ngày 24/11, các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Bóng rổ 5x5 là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và chiến thuật đồng đội.

Tại Đại hội năm nay, các đội tuyển nam tiếp tục cạnh tranh với quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt nhất. Những pha đột phá, ném rổ chính xác và màn phối hợp chiến thuật được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ.

Đón xem trực tiếp môn Bóng rổ 5x5 lúc 15 giờ trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.