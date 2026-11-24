Chiều ngày 24/11, các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Carom 1 băng là nội dung đòi hỏi cơ thủ có kỹ thuật điều bi chính xác, khả năng tính toán đường đi của bi và sự ổn định trong từng lượt cơ.

Ở trận chung kết, Như Lê và Minh Thiện sẽ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch. Những đường cơ chiến thuật, khả năng kiểm soát thế bi và sự tập trung được kỳ vọng sẽ tạo nên màn tranh tài đáng chú ý, khép lại hành trình thi đấu bằng cuộc đua đến tấm Huy chương Vàng.

Đón xem trực tiếp môn Carom 1 băng lúc 14 giờ trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.