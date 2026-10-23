Giữa dòng: Giao lộ sáng tạo của nghệ thuật và công nghệ

Với tinh thần kết nối và thử nghiệm, “Giữa dòng – Entre les lignes” quy tụ chuỗi hoạt động phong phú từ triển lãm, trình diễn âm thanh - ánh sáng, biểu diễn âm nhạc điện tử, masterclass, chiếu phim, trải nghiệm thực tế ảo (VR), tọa đàm chuyên sâu cho đến các dự án nghệ thuật trong không gian cộng đồng. Sự kiện hứa hẹn mở ra những góc nhìn độc đáo về cách công nghệ hiện đại tiếp sức và định hình ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Các hoạt động nổi bật không thể bỏ lỡ của "Giữa dòng"

Trình diễn âm thanh - ánh sáng tương tác ORYMI (23 - 25/10/2026)

Địa điểm: Galerie Quynh, số 118 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

Khung giờ đón khách: Ngày 23/10 (10 g - 15 g ); ngày 24 - 25/10 (10 g - 19 g ). Lượt vào cuối lúc 18g30. Vào cửa tự do.

- 15 ); ngày 24 - 25/10 (10 - 19 ). Lượt vào cuối lúc 18g30. Vào cửa tự do. Hai nghệ sĩ Pháp Baptiste Pierre (Ctrl Alt Supp) và Leslie Morrier phối hợp cùng Vietnam Media Lab ra mắt tác phẩm sắp đặt tương tác độc đáo với thực vật. Tác phẩm chuyển hóa các tín hiệu sinh học của cây thành âm thanh và hình ảnh thị giác, mời gọi khán giả trực tiếp tương tác để khám phá thế giới tự nhiên theo một cách hoàn toàn mới.

Biểu diễn âm nhạc điện tử Encore & Encor (24/10/2026)

Thời gian: 20 g .

. Địa điểm: Nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Không sử dụng timecode, bộ đôi nghệ sĩ Baptiste Pierre và Leslie Morrier sẽ điều khiển và phối diễn trực tiếp trên các thiết bị âm nhạc điện tử, mang đến những nhịp điệu techno sống động và bùng nổ.

Link đăng ký tham gia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p8yE1zzbCEfslcOhvFS9w0Jk1c7aqB-N5uqQZ5S53sugxw/viewform

Masterclass cùng tập thể Naagré (29/10/2026)

Thời gian: Từ 13 g đến 15 g .

đến 15 . Địa điểm: Dancenter Vietnam, số 53 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tập thể Naagré chia sẻ các phương pháp sáng tạo kết hợp chuyển động cơ thể và âm nhạc trong buổi masterclass chuẩn bị cho vở diễn L’Avers et le Revers (Mặt sấp, Mặt ngửa).

Biểu diễn múa đương đại L’Avers et le Revers – Mặt sấp, Mặt ngửa (31/10/2026)

Thời gian: 20 g .

. Địa điểm: Nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Vở diễn tạo nên cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng giữa ngôn ngữ cơ thể của múa đương đại và phần trình diễn âm nhạc electro-jazz trực tiếp, qua đó khám phá những cặp đối lập như nam và nữ, truyền thống và hiện đại.

Triển lãm ESCAPE, chiếu phim VR và workshop thiết kế nhân vật (9 - 22/11/2026)

Địa điểm: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, số 279 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm ESCAPE giới thiệu khoảng 20 tác phẩm kết hợp nghệ thuật số, trò chơi điện tử và thực tế ảo. Song song đó là các buổi chiếu phim hoạt hình, phim VR nhập vai cùng workshop sáng tạo nhân vật do hai nghệ sĩ Rosa Doan và Tom Le dẫn dắt.

Tọa đàm “Khi AI gặp gỡ văn hóa và giáo dục” cùng Valentin Schmite (19/11/2026)

Thời gian: 14 g .

. Địa điểm: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, số 279 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên gia Valentin Schmite (đồng sáng lập Ask Mona) sẽ trao đổi cùng công chúng về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo, văn hóa, giáo dục và vai trò của người sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ.

Triển lãm và workshop Kênh Hàng Bàng (27 - 29/11/2026)

Địa điểm: Công viên Bãi Sậy, phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh.

Tập thể Pháp - Việt fromanother giới thiệu tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số phát triển từ các nghiên cứu về quá trình lọc nước tự nhiên của Trung tâm Nghiên cứu Nước châu Á (CARE), đưa trải nghiệm nghệ thuật sinh thái đến gần hơn với cộng đồng đô thị.

Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Thuận Gia, Minh Long cùng các đối tác đồng hành: Galerie Quynh, Nhà hát Bến Thành, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, UEH - ArtTech Hub, Vietnam Media Lab, CARE, fromanother, Dancenter Vietnam, Arabesque Vietnam và Saigon Art Hub.