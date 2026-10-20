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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh: Trồng mầm xanh trên đảo, vun đắp tình hữu nghị

ĐỨC TOÀN, THIỆN TOÀN, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Chương trình "Hành trình hữu nghị 2026" do TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Côn Đảo đã để lại dấu ấn đậm nét với lễ khánh thành "Vườn cây hữu nghị", góp phần thắt chặt tình đoàn kết và mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển bền vững.

Dấu ấn ngoại giao và sự gắn kết quốc tế

Khoảnh khắc bà Wichulee Chotbenjakul - Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh nâng niu từng bầu đất, vun gốc cho cây non đã lan tỏa thông điệp sâu sắc về tình hữu nghị gắn bó. Trải qua ba tháng nhận nhiệm vụ mới tại TP. Hồ Chí Minh, bà không khỏi ấn tượng trước một siêu đô thị hiện đại, năng động nhưng đồng thời vẫn lưu giữ nét đẹp thiên nhiên với hệ sinh thái nhiệt đới đặc trưng, biển xanh và cát trắng.

Vươn xa tình hữu nghị từ những mảng xanh trên đảo - Ảnh 1.

Bà Wichulee Chotbenjakul - Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm, lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị bền chặt

 Côn Đảo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Vượt qua khuôn khổ của một hoạt động bảo vệ môi trường, hành trình đã mở ra cơ hội quý giá để Côn Đảo giới thiệu những thế mạnh vượt trội và lan tỏa mạnh mẽ khát vọng vươn lên phát triển bền vững đến cộng đồng quốc tế.

Lần đầu đến Côn Đảo, tôi rất ấn tượng với bề dày lịch sử trong hành trình thống nhất đất nước của Việt Nam. Nơi đây không chỉ là di tích lịch sử mà còn là biểu tượng gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ASEAN và châu Á.
Bà Wichulee Chotbenjakul - Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh

Ý nghĩa "sứ mệnh kép" trong công tác ngoại giao nhân dân

Theo bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh, việc chọn Côn Đảo làm điểm đến trong chương trình năm 2026 mang ý nghĩa "sứ mệnh kép". Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như trồng cây và giao lưu văn hóa, chương trình không chỉ quảng bá đến bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử kiên cường, yêu hòa bình của con người Việt Nam, mà còn góp phần đưa công tác ngoại giao nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thúc đẩy các chương trình hợp tác đa phương giữa TP. Hồ Chí Minh và các quốc gia trong thời gian tới.

Vươn xa tình hữu nghị từ những mảng xanh trên đảo - Ảnh 2.
Vươn xa tình hữu nghị từ những mảng xanh trên đảo - Ảnh 3.

Hoạt động bảo vệ môi trường, hành trình đã mở ra cơ hội quý giá để Côn Đảo

Những cây non được trồng xuống tại Côn Đảo sẽ bén rễ và vươn cao trước sóng gió đại dương, tượng trưng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh và bạn bè quốc tế ngày càng phát triển vững bền.

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