TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người hiến máu tình nguyện

Theo nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh, chính sách áp dụng đối với người thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố, đã hiến máu tình nguyện tích lũy từ 20 lần trở lên, đồng thời có ít nhất 2 lần hiến máu trong năm xét hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh và chưa có thẻ bảo hiểm y tế tại thời điểm xét.

Chính sách mới hỗ trợ những người hiến máu đủ điều kiện nhằm ghi nhận những những người dân có đóng góp vì cộng đồng

Đối với những người đã từng được cấp thẻ theo chính sách này, để tiếp tục được hỗ trợ trong các năm tiếp theo, cần duy trì việc hiến máu tình nguyện từ 2 lần mỗi năm trở lên tại thành phố.

Ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế, người dân không phải tự thanh toán chi phí mua thẻ. Mỗi thẻ được cấp có giá trị sử dụng trong 12 tháng.

Người dân đủ điều kiện có thể liên hệ Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh để được rà soát dữ liệu và hướng dẫn thủ tục cấp thẻ.



