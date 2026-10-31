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TP. Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh từ ngày 7/11

Thời sự 00:00:43.46
MC ZI

(HTV) - Từ ngày 7/11/2026, TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen, nhằm phục vụ thi công nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Cấm xe tải, xe khách theo một chiều lưu thông

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 7/11, xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) bị cấm lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen.

Lộ trình thay thế được hướng dẫn như sau: đường Trường Chinh - Trương Công Định - Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1 - Đồng Đen - Trường Chinh.

Bên cạnh đó, các loại ô tô từ những đường nhánh giao với đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh, chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi Trương Công Định.

Người dân lưu ý khi qua khu vực thi công

Việc điều chỉnh giao thông nhằm bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh từ ngày 7/11 - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh từ ngày 7/11 - Ảnh 3.

Dòng phương tiện lưu thông đông đúc tại một nút giao thông trên đường Trường Chinh

Sở Xây dựng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống biển báo trên đường.

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