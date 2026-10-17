TP. Hồ Chí Minh biến đất trống thành không gian sinh hoạt cộng đồng kết hợp Trạm Công dân số

Không gian sinh hoạt cộng đồng mới được đưa vào hoạt động có diện tích hơn 1.300 m², được phủ xanh bằng hệ thống cây cảnh, bồn hoa, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều thiết bị thể dục ngoài trời, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe hằng ngày của cộng đồng địa phương.

Lễ ra mắt Không gian sinh hoạt cộng đồng - Trạm Công dân số phường Bình Tiên

Đáng chú ý, việc tích hợp Trạm Công dân số ngay tại khuôn viên giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến và trải nghiệm phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Điểm công cộng này cũng được trang bị hệ thống camera an ninh kết nối trực tiếp với Công an phường, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Bình Tiên chia sẻ, Trạm Công dân số là giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và các dịch vụ công trên môi trường số. Thông qua điểm hướng dẫn tập trung này, người dân địa phương từng bước nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng thao tác thành thạo trên các nền tảng công nghệ số ứng dụng.

Người dân tham quan và trải nghiệm các thiết bị hỗ trợ sức khỏe, tiện ích số tại Trạm Công dân số

Dịp này, chính quyền phường Bình Tiên đã giao nhiệm vụ cho lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng các tổ công nghệ số cộng đồng và tổ "Bình dân học vụ số" tại 18 khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các lực lượng sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ nhóm người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.