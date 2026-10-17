TP. Hồ Chí Minh bắt tay cùng doanh nghiệp tăng tốc mùa du lịch cao điểm cuối năm

Doanh nghiệp lữ hành dồn lực cho mùa du lịch nước rút

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu rất khả quan khi đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa (đều đạt trên 77% kế hoạch năm). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 286.000 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 83% chỉ tiêu năm. Kết quả này tạo đà vững chắc để toàn ngành bước vào giai đoạn nước rút 3 tháng cuối năm.

Các hoạt động nghệ thuật, văn hóa phục vụ du khách và phát triển kinh tế đêm tại TP. Hồ Chí Minh

Nhằm tận dụng tối đa mùa cao điểm khách quốc tế và lễ hội chuyển giao năm mới, các doanh nghiệp lữ hành lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều chiến lược bứt phá. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel cho biết, đơn vị đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu năm từ 8.000 đến 8.500 tỷ đồng. Trong Quý IV, Vietravel tập trung khai thác mạnh dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) trong và ngoài nước, đồng thời làm mới bộ sản phẩm, gia tăng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách.

Song song đó, nhiều đơn vị lại chọn lối đi riêng bằng việc nâng chất các sản phẩm du lịch đặc trưng. Ông Nguyễn Minh Mẫn – Phó Tổng Giám đốc Vina Group Travel chia sẻ, công ty tập trung tối ưu hóa các sản phẩm đặc thù như tour du lịch ngắm TP. Hồ Chí Minh từ trên cao bằng trực thăng. Trong 3 tháng cuối năm, đơn vị sẽ phát triển các sản phẩm hợp nhất kết nối khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hợp lực đổi mới sản phẩm và phát triển kinh tế đêm

Để hiện thực hóa bức tranh tăng trưởng chung, bên cạnh nỗ lực riêng lẻ của từng doanh nghiệp, sự kết nối đa phương và hỗ trợ từ chính quyền đóng vai trò quyết định. Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Vina Group Travel kiến nghị các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp chung tay quảng bá các tuyến du lịch như tour trực thăng, du thuyền và du lịch khám phá về đêm để tạo sức hút mới biệt lập cho Thành phố.

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch đêm, Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Du lịch TP. Hồ Chí Minh phân tích, việc xây dựng sản phẩm du lịch đêm hướng tới 3 chỉ tiêu cốt lõi: kéo dài thời gian lưu trú, kích thích mức chi tiêu trung bình và tăng tỷ lệ du khách quay trở lại. Đây là bước chuyển quan trọng từ khai thác tài nguyên thô sang gia tăng giá trị trải nghiệm mang tính thuyết phục cao.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa ven biển và vui chơi giải trí ngoài trời thu hút đông đảo du khách, góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú

Về phía cơ quan quản lý, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc làm mới và tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm. Sự đồng hành, góp ý sát thực tế từ các doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để ngành du lịch Thành phố tham mưu, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, đưa du lịch TP. Hồ Chí Minh bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.