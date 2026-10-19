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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Báo Nhân dân
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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 19/10, Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - Huân chương cao quý nhất của Đan Mạch.

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - Huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xúc động được nhận Huân chương Voi - Huân chương Hoàng gia cao quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho Nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước suốt 55 năm qua và những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình ấy, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Huân chương Nhà vua trao tặng sẽ luôn nhắc về tình cảm quý báu, tình hữu nghị mà Hoàng gia và Nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam, cũng như trách nhiệm kế thừa và phát huy những di sản mà nhiều thế hệ hai nước đã cùng nhau gây dựng.

Huân chương Voi có nguồn gốc từ thế kỷ XV, được khôi phục vào năm 1580 và có quy chế thành văn đầu tiên vào năm 1693. Huân chương mang biểu tượng con voi, gắn với truyền thống lịch sử và những giá trị danh dự của Hoàng gia Đan Mạch. Trải qua hơn bốn thế kỷ, huân chương được trao tặng một cách chọn lọc, chủ yếu tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - Huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc Nhà Vua Frederik X trao Huân chương Voi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao sâu sắc; thể hiện sự trân trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình cảm hữu nghị của Hoàng gia và Nhân dân Đan Mạch đối với Việt Nam và sự coi trọng mối quan hệ hai nước.

Trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt, từ quan hệ đối tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Sự kiện trao tặng Huân chương Voi trong chuyến thăm lần này góp phần tôn vinh chặng đường hợp tác đó, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao, và Nhân dân hai nước, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới.

Nguồn: https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-nhan-huan-chuong-cao-quy-cua-vuong-quoc-dan-mach-post996550.html

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