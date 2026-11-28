Tin tức nổi bật ngày 28/11/2026 có gì?
Thời sự 00:01:12.61
(HTV) - A.I. trong doanh nghiệp, quy định mới về miễn giấy phép xây dựng nhà ở và hoạt động nghệ thuật trong trường học là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bạn hãy chọn Profile tiện dụng
(HTV) - A.I. trong doanh nghiệp, quy định mới về miễn giấy phép xây dựng nhà ở và hoạt động nghệ thuật trong trường học là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.