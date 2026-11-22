Tối ngày 8/11, Nhà hát Truyền hình HTV trở nên rộn ràng bởi những khán giả đến check-in, chụp ảnh lưu niệm và gặp gỡ bạn bè. Không ít người đã quen theo dõi "Thay lời muốn nói" qua màn ảnh, nay có dịp trực tiếp hòa mình vào không gian chương trình. Những cuộc trò chuyện trước giờ diễn, ánh mắt hướng về sân khấu và sự háo hức chờ đợi tạo nên bầu không khí gần gũi.

Khán giả có mặt tại Nhà hát Truyền hình HTV để gặp gỡ và thưởng thức âm nhạc

Với nhiều người, đến nhà hát không đơn thuần là xem một chương trình ca nhạc. Đó còn là dịp tìm lại cảm giác được sống trọn vẹn trong âm nhạc, được lắng nghe những câu chuyện đời và chia sẻ cảm xúc cùng những người xa lạ. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, mọi khoảng cách dường như được thu hẹp. Người nghệ sĩ, khán giả và những câu chuyện được kết nối trong cùng một không gian.

Sự khác biệt của trải nghiệm trực tiếp đôi khi nằm ở những điều không thể truyền tải trọn vẹn qua màn hình. Đó là tiếng đàn vang lên giữa khán phòng, những khoảnh khắc nghệ sĩ ngừng lại để chia sẻ câu chuyện. Đó còn là tiếng vỗ tay, những ánh nhìn đồng cảm và sự im lặng của người nghe trước một câu chuyện chạm đến trái tim.

Đến xem "Thay lời muốn nói" trực tiếp, khán giả cảm nhận điều gì?

Trong đêm "Màu thời gian", có những khán giả chăm chú dõi theo từng tiết mục. Có người mỉm cười trước những câu chuyện tuổi già được kể bằng sự hóm hỉnh. Cũng có người lặng đi khi những ký ức về cha mẹ, gia đình và sự chia xa được nhắc đến.



Có lẽ, mỗi người đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng. Người muốn tìm một khoảng lặng sau những ngày bận rộn. Người nhớ cha mẹ đang ở quê nhà. Người nhìn thấy tuổi già của chính mình trong câu chuyện được kể. Và cũng có người đơn giản muốn dành một buổi tối cho âm nhạc, cho những cảm xúc mà cuộc sống thường ngày đôi khi khiến họ quên mất.

Khán giả xúc động khi xem tiết mục "Mẹ tôi" do nghệ sĩ Hà Trần biểu diễn

Khi những cảm xúc ấy gặp nhau tại Nhà hát HTV, "Thay lời muốn nói" không còn là câu chuyện của riêng hay nghệ sĩ trên sân khấu. Những điều được chia sẻ trở thành tiếng lòng của nhiều người. Khán giả đến để thưởng thức, nhưng đôi khi ra về với một suy nghĩ khác về cuộc đời, về gia đình và những người mình yêu thương.

Từ "Bốn mùa thay lá" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, "Màu thời gian" mở ra hành trình nhìn lại những đổi thay của đời người. Thời gian đi qua mái tóc, sức khỏe, những cuộc gặp và cả những điều từng được xem là bình thường. Nhưng tuổi già không chỉ là sự chậm lại. Đó còn là lúc con người học cách chấp nhận, tìm niềm vui và nhìn cuộc đời bằng những trải nghiệm đã tích lũy.



Câu chuyện của cô Tuyết Hằng, một giáo viên âm nhạc đã nghỉ hưu, gợi lên một cách nhìn nhẹ nhàng về tuổi xế chiều. Sau khi rời bục giảng, cô mở lớp dạy hát tại nhà, tiếp tục gặp gỡ học trò và sống với niềm đam mê âm nhạc. Cô không cố che đi mái tóc bạc, cũng không xem tuổi tác là điều phải né tránh. Với cô, niềm vui vẫn đến từ những điều giản dị, từ việc được ca hát, dạy học và giữ tinh thần trẻ trung giữa cuộc sống.

Thay lời muốn nói: "Tuổi xế chiều vẫn rộn ràng niềm vui cùng âm nhạc"

Ở tuổi 97, đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng vẫn tiếp tục học tập, viết sách, làm việc và gặp gỡ những người trẻ. Những trải nghiệm về thành công, thất bại, mất mát không khiến bà ngừng bước. Ngược lại, bà vẫn tìm cách chia sẻ những giá trị mình có với cộng đồng. Câu chuyện ấy nhắc rằng tuổi tác không nhất thiết đồng nghĩa với việc khép lại hành trình sống. Khi còn điều muốn làm, còn người muốn gặp và những điều muốn trao đi, cuộc đời vẫn có thể tiếp tục đầy ý nghĩa.

Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tại "Màu thời gian"

Nhưng có những câu chuyện khiến người ta nhận ra thời gian không chỉ lấy đi tuổi trẻ, mà còn có thể lấy đi cơ hội ở bên người thân. Khán giả Phước Lập kể về người mẹ không được đến trường, nhưng luôn dành sự trân trọng cho việc học của con. Bà yêu văn chương, ca hát, đọc thơ và nuôi dưỡng trong con những rung động nghệ thuật. Dù cuộc sống bận rộn, anh vẫn tranh thủ trở về thăm cha mẹ mỗi khi có thể.

Có những lần anh đi làm về khuya, nghe một ca khúc gợi nhớ mẹ rồi quyết định trở về nhà ngay trong đêm. Khi nhìn cha mẹ đang ngủ, cảm nhận mùi dầu gió xanh quen thuộc, anh tìm thấy sự bình yên mà không nơi nào khác có thể thay thế. Tình yêu của mẹ không cần những lời lớn lao. Đôi khi, chỉ một mái nhà và sự hiện diện của cha mẹ cũng đủ khiến người con thấy mình được trở về.

Một bình hoa lài, một thói quen nhỏ và một người mẹ mong ngóng con. Những chi tiết ấy khiến tình thân hiện lên thật dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt. Bởi khi mẹ không còn nhớ rõ mọi chuyện, người con vẫn mong có thể giữ lại những điều khiến mẹ vui. Đến những ngày mẹ nằm viện, ánh mắt và giọt nước mắt của mẹ trở thành ký ức anh không thể quên.





Có những người đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ biết bao con người và đạt được những thành tựu trong cuộc đời. Nhưng với mẹ, họ vẫn chỉ là những đứa con được yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ không còn, nỗi đau đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Nó nằm trong một bình hoa không còn ai chờ, một căn nhà không còn tiếng gọi và một nơi từng cho ta trở về mà không cần phải trở thành bất cứ ai.

"Mẹ tôi" qua tiếng hát nghệ sĩ Hà Trần vì thế không chỉ là ca khúc về tình mẫu tử. Đó còn là lời nhắc về những yêu thương vẫn luôn hiện hữu, đôi khi bị che khuất bởi khoảng cách và những bộn bề. Có những điều chỉ khi không còn cơ hội, ta mới hiểu mình đã từng may mắn đến nhường nào.

Cùng nhìn lại nhạc phẩm "Mẹ tôi" do nghệ sĩ Hà Trần trình bày

Tình yêu cũng được kể qua câu chuyện về đôi vợ chồng nhà giáo hơn 60 năm bên nhau. Từ những năm tháng cùng giảng dạy, chăm lo cho học trò đến cuộc sống đời thường, họ vẫn giữ những cử chỉ quan tâm giản dị. Thầy đưa vợ đến trường bằng chiếc xe nhỏ, vẫn hôn vợ mỗi sáng và nhớ mua những món quà khi đi xa. Với học trò, đó là hình ảnh đẹp về hai người thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn để lại bài học về tình yêu và sự đồng hành.

Cuộc trò chuyện cùng NSƯT - Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu tiếp tục gợi mở ý nghĩa của việc cùng nhau đi qua năm tháng. Tình yêu hơn nửa thế kỷ không được kể bằng những lời hoa mỹ, mà qua cách họ lựa chọn, gìn giữ và dành sự quan tâm cho nhau. Được gặp nhau, yêu nhau và già đi cùng nhau có lẽ là một trong những hạnh phúc giản dị nhất của đời người.









"Thay lời muốn nói" từ lâu không chỉ là nơi những tâm sự được sẻ chi mà còn là không gian để âm nhạc kết nối con người. Với "Màu thời gian", những câu chuyện về tuổi già, cha mẹ, tình yêu và sự mất mát được đặt cạnh nhau. Mỗi câu chuyện có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều gợi nhắc về những điều con người cần gìn giữ khi thời gian vẫn còn.

Khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc tại Nhà hát Truyền hình HTV

Bên cạnh những giá trị tinh thần, chương trình còn gửi gắm sự sẻ chia thông qua hoạt động bán vé. Mỗi vé tham dự đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Từ một đêm thưởng thức âm nhạc, khán giả còn cùng chương trình góp thêm nguồn lực cho những hoạt động hướng đến cộng đồng.

Cùng "Thay lời muốn nói" lan tỏa yêu thương

Ý nghĩa của một tấm vé vì thế không chỉ nằm ở chỗ người xem được ngồi trong khán phòng, được gặp nghệ sĩ hay lắng nghe những ca khúc yêu thích. Đó còn là cách một người dành thời gian cho cảm xúc, đồng thời trao đi một phần giá trị đến những người cần được hỗ trợ. Sự sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ một lựa chọn nhỏ, nhưng được cộng hưởng bởi nhiều người sẽ trở nên ý nghĩa hơn.

Rời nhà hát, khán giả mang theo những dư âm khác nhau. Có thể là giai điệu còn ngân nga, một câu chuyện khiến họ nhớ đến cha mẹ, hay lời nhắc phải gọi về nhà sau một đêm dài. Những cảm xúc ấy không dừng lại khi sân khấu tắt đèn. Chúng có thể tiếp tục trong một cuộc điện thoại, một chuyến trở về, một bữa cơm gia đình hay một lần chủ động nói lời yêu thương.

Qua từng ca khúc từng câu chuyện, các nghệ sĩ cùng lan tỏa thông điệp về tình thân, sự đồng hành và yêu thương giữa những đổi thay của thời gian

Thay lời muốn nói được tổ chức định kỳ vào Chủ nhật tuần thứ hai hằng tháng tại Nhà hát Truyền hình HTV. Quý khán giả có thể xem lại số tháng 11 tại link bên dưới:

https://www.youtube.com/live/XFjW4H_YIjg?si=LFkwiLWywY1jFrEU



