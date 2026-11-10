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Robot hình người tham gia cuộc đua siêu marathon tại Nam Cực

Thể thao
BAN THỂ DỤC THẺ THAO

Robot hình người Qestr trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tham gia giải siêu marathon Antarctic Ice Ultra tại Nam Cực. Dù thể hiện khả năng giữ thăng bằng đáng chú ý trên bề mặt băng giá, robot phải dừng cuộc đua sau quãng đường 3km do pin nhanh chóng cạn kiệt.

Robot hình người tham gia cuộc đua siêu marathon tại Nam Cực

Antarctic Ice Ultra là giải chạy thử thách sức bền trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, với nhiều cự ly từ 50km đến 100 dặm, tương đương khoảng 161km. Giải đấu năm nay xuất phát lúc 1 giờ sáng, trong điều kiện nhiệt độ âm 24 độ C, với 24 vận động viên tranh tài cùng robot Qestr.

Sự xuất hiện của Qestr mang đến trải nghiệm đặc biệt cho các vận động viên và ban tổ chức

Robot cho thấy khả năng giữ thăng bằng, di chuyển trên bề mặt băng gồ ghề tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tuy nhiên, giới hạn về năng lượng nhanh chóng bộc lộ khi pin cạn ngay từ đầu cuộc đua. Sau khi hoàn thành 3km, Qestr buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi và nạp năng lượng.

Robot hình người tham gia cuộc đua siêu marathon tại Nam Cực - Ảnh 5.

Robot phải dừng cuộc đua sau quãng đường 3km do pin nhanh chóng cạn kiệt

 

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