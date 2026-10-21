CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Chính trị

Quốc hội nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật.

Cụ thể gồm: Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn: TTXVN

Tin liên quan

Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 18/10, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật quan trọng; trong đó có dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 17/10, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc kỳ họp.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Văn hóa - Giải trí 17:01 20/10/2026

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 19:14 20/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi

Thế giới 21:34 20/10/2026

(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.

Xem thêm