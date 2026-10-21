Quốc hội nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật.
Cụ thể gồm: Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).
Sáng 17/10, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc kỳ họp.
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