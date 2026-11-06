One Friday Fights 177- 20g30 ngày 6/11 trên HTV Thể thao

Tâm điểm ONE Friday Fights 177 là màn so tài Muay Thái giữa Isannuea và Jack



ONE Friday Fights 177 quy tụ 9 cặp đấu tại sân vận động Lumpinee, gồm các nội dung Muay Thái, kickboxing và MMA. Ở trận đấu chính, Isannuea và Jack đều sở hữu những chiến thắng bằng knock-out tại ONE Championship, hứa hẹn tạo nên màn đối đầu đáng chú ý ở hạng gà.

Trước đó, Saksri Superlek Muaythai sẽ chạm trán võ sĩ lần đầu góp mặt tại ONE Championship là Superball Sitcho ở hạng ruồi Muay Thái.

Tâm điểm ONE Fight Night 49 là cuộc đối đầu MMA hạng nhẹ giữa Lucas và võ sĩ bất bại Magomed



Ngày mai (7/11), ONE Fight Night 49 sẽ diễn ra tại sân vận động Lumpinee (Bangkok, Thái Lan), với 9 trận đấu thuộc các nội dung MMA, Muay Thái, kickboxing và submission grappling.

Tâm điểm là cuộc đối đầu MMA hạng nhẹ giữa Lucas Gabriel (Brazil) và võ sĩ bất bại Magomed Magomedov (Bahrain). Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi màn tái đấu giữa Kongthoranee Sor Sommai và Taiki Naito theo luật kickboxing, cùng cuộc so tài Muay Thái giữa Nontachai Jitmuangnon và Felipe Lobo.

ONE Friday Fights 177 - trực tiếp lúc 20g30 ngày 6/11 trên HTV Thể thao, HTVm.

ONE Fight Night 49 - trực tiếp lúc 9g ngày 7/11 trên HTV4, HTVm.