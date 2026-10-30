One Friday Fights 176 - 20g30 ngày 30/10 trên HTV Thể thao

ONE Friday Fights 176 diễn ra lúc 20g30 ngày 30/10, trực tiếp từ sân vận động Lumpinee, Bangkok (Thái Lan), với 9 trận đấu thuộc các nội dung Muay Thái, kickboxing và MMA. Tâm điểm sự kiện là cuộc đối đầu Muay Thái hạng ruồi giữa võ sĩ Thái Lan Rambong Sor Therapat và Jacob Thompson đến từ Anh.

Bên cạnh đó, trận đồng chính giữa Khunsuk T1 Fight Academy và YodUdon K Tongtalingchan ở hạng cân nguyên tử hứa hẹn hấp dẫn. Màn so tài của hai võ sĩ này có khả năng sẽ kết thúc bằng một trận knock-out.

ONE Friday Fights 176 - 20g30 hôm nay (30/10) trên HTV Thể thao và trên app HTVm.