Lặng lẽ gieo mầm hy vọng: Ấm áp lớp học đặc biệt mừng ngày 20/10 cho bệnh nhi

Những ngày này, các hoạt động hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại các lớp học đặc biệt thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 diễn ra đầy xúc động. Giữa không gian điều trị nội trú gò bó, những nét chữ nắn nót, nét vẽ ngây ngô cùng nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhi chính là món quà tri ân ý nghĩa nhất gửi đến những người mẹ, cô giáo và đội ngũ nữ y bác sĩ - những người đang thầm lặng gieo mầm sống và niềm tin cho các "chiến binh nhí".

Thập kỷ gieo chữ và ấm áp những tấm thiệp tri ân

Lớp học đặc biệt tại Khoa Ung bướu Huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngập tràn sắc màu và tiếng cười nhân dịp 20/10

Suốt một thập kỷ qua, cô giáo Lê Thị Mai - Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nét Chữ Xinh" - đã trở thành điểm tựa tinh thần quen thuộc với bao bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhân dịp 20/10, cô lại tỉ mẩn chuẩn bị từng trang giấy màu, nhành hoa nhỏ để hướng dẫn các em làm thiệp, cắm hoa gửi tặng người thân.

Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn mà còn xoa dịu không khí căng thẳng nơi bệnh viện. Đây trở thành điểm tựa tinh thần giúp các em nguôi ngoai nỗi nhớ trường, nhớ lớp trong thời gian điều trị dài ngày, nơi người cô đồng hành như người mẹ thứ hai luôn lắng nghe và chia sẻ với từng hoàn cảnh. Đồng thời, chương trình tạo nên không gian kết nối ấm áp để các bệnh nhi bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc trước những nỗ lực và sự hy sinh của cha mẹ.

Cô giáo Lê Thị Mai chuẩn bị nguyên liệu rực rỡ để giúp các em nhỏ tự tay làm món quà tặng mẹ

Theo chia sẻ từ đại diện Câu lạc bộ "Nét Chữ Xinh", các hoạt động chào mừng 20/10 là dịp đặc biệt để nhắc nhớ và tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời đã luôn kiên cường đồng hành cùng các con trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

"Nét vẽ yêu thương" và món quà từ trái tim bệnh nhi

Cùng nhịp đập nhân ái đó, các nữ cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 - những người suốt 3 năm qua vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm vai cô giáo - đã mang đến chương trình "Nét vẽ yêu thương" đầy xúc động. Trọng tâm của sự kiện là không gian sáng tạo nghệ thuật và lớp học vẽ sắc màu.

Bệnh nhi cẩn thận nắn nót từng nhành hoa giấy dưới sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên

Đặc biệt, lớp học tại đây được duy trì theo mô hình "Lớp học vui vẻ" rất bài bản .Vào các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6, các cô hỗ trợ phụ đạo kiến thức Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh để các bé không bị hổng kiến thức trong thời gian nằm viện; còn Thứ 3 và Thứ 5 là thời gian dành cho việc mở rộng kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng sống và sáng tạo nghệ thuật . Nhân dịp 20/10, các bé đã tự tay vẽ tranh, làm thiệp kèm theo những lời chúc ngây ngô nhưng sâu sắc: "Con mong Mẹ luôn khỏe mạnh để sống cùng con".

Thạc sĩ Chu Văn Thành - Trưởng phòng Công tác xã hội BV Nhi Đồng 1 - cùng tập thể y bác sĩ cũng gửi lời chúc 20/10 thật ý nghĩa, đong đầy yêu thương đến tất cả những người mẹ, người bà và các nữ nhân viên y tế đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhi.

Tình yêu thương - Liều thuốc diệu kỳ nuôi dưỡng tâm hồn

Ngày 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại những giá trị sống cao đẹp trong cộng đồng

Chính tình yêu thương vô điều kiện của các cô giáo, người mẹ và đội ngũ y bác sĩ đã trở thành "liều thuốc kỳ diệu nhất" nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm sức mạnh để các "chiến binh nhí" vượt qua đớn đau bệnh tật và gieo thêm niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng .



