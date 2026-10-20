Khai mạc Tuần lễ Cơ khí điện 2026 với 22 doanh nghiệp

Từ thiết bị cơ khí đến các giải pháp điều khiển, Tuần lễ Cơ khí điện 2026 tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi yêu cầu kỹ thuật, tìm hiểu năng lực cung ứng và kết nối các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ.

Tuần lễ cơ khí điện kết nối giao thương

Sáng 20/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) tổ chức khai mạc chương trình có tên đầy đủ "Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2026".

Tuần lễ Cơ khí điện hướng đến mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước và các đối tác quốc tế, tạo thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng

Sự kiện được triển khai theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/4/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí - tự động hóa trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động giới thiệu thiết bị cơ khí - điện tại khu trưng bày tạo điều kiện để các đối tác tìm hiểu sản phẩm và khả năng ứng dụng thực tế

Trong 6 ngày, 22 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ thuộc 5 nhóm ngành, gồm cơ khí chế tạo máy; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cơ khí xây dựng; thiết bị điện và công nghệ số; nguyên phụ liệu, vật tư ngành cơ khí - điện.

Các đại biểu tham dự đã lắng nghe chia sẻ về các thiết bị và giải pháp công nghệ tại chương trình, góp phần thúc đẩy kết nối giữa ba lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số

Các sản phẩm, giải pháp công nghệ được lựa chọn có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực công nghiệp và tự động hóa, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu hoặc có tiềm năng phát triển thị trường quốc tế.

Các sản phẩm, giải pháp công nghệ được giới thiệu trực tiếp nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và đối tác có nhu cầu cung ứng

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi yêu cầu kỹ thuật, tìm hiểu năng lực cung ứng và tiếp cận đối tác trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hoạt động trưng bày và kết nối giao thương diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ, trong thời gian từ ngày 20/10 đến 25/10.

Tuần lễ cơ khí điện gắn chuyển đổi xanh

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Hoàng - Phó Giám đốc ITPC cho biết TP. Hồ Chí Minh xác định "chuyển đổi kép", gồm số hóa và xanh hóa, là động lực đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30% - 40% GRDP và kinh tế xanh đạt tối thiểu 10% GRDP vào năm 2030.

Ông Lê Anh Hoàng - Phó Giám đốc ITPC phát biểu tại lễ khai mạc đề cập định hướng chuyển đổi kép, gắn số hóa và xanh hóa với phát triển ngành cơ khí - điện TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Hoàng, ngành cơ khí - điện vẫn đối mặt với những khó khăn về năng lực công nghệ, nguồn vốn đầu tư, tỷ lệ nội địa hóa và áp lực cạnh tranh. Việc tăng cường xúc tiến thương mại, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Thành Trọng - Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thứ nhất HAMEE nhấn mạnh: "Giá trị của hoạt động trưng bày vì vậy cần được tiếp nối bằng những bước làm việc cụ thể: trao đổi hồ sơ kỹ thuật, gửi mẫu, báo giá, khảo sát nhà máy và tiến tới thỏa thuận hợp tác khi đáp ứng yêu cầu của nhau".

Ông Trần Thành Trọng - Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thứ nhất HAMEE nhấn mạnh yêu cầu chuyển hoạt động trưng bày thành những cơ hội hợp tác cụ thể

Theo ông Trọng, việc kết nối ba lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số mở ra khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp chế tạo máy với các đơn vị cung cấp hệ thống điện, điều khiển và giải pháp số, qua đó phát triển các thiết bị đồng bộ hơn.

Nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2026

Trong khuôn khổ Tuần lễ, hội thảo "Xu thế chuyển đổi xanh cho ngành cơ khí - điện" được lên lịch vào lúc 14 giờ ngày 20/10. Hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm hao hụt nguyên vật liệu, hạn chế phế phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, hướng đến sản xuất bền vững.