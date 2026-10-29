Học sinh tìm hiểu pháp luật qua phiên tòa giả định

Tại chương trình, các em được theo dõi quá trình xét xử mô phỏng, từ xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Những tình huống cụ thể gắn với đời sống giúp học sinh nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân.

Ông Trần Ngọc Lâm - Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Tân Định, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Việc giảng dạy lý thuyết đơn thuần sẽ khó để các em nắm kiến thức. Khi có phiên tòa để trực quan hóa buổi học, các em hiểu hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật".

Phiên tòa giả định giúp trực quan hóa buổi học về pháp luật tại Trường tiểu học - THCS Tân Định

Các phiên tòa giả định được triển khai tại trường học từ cuối tháng 10, hướng đến học sinh THCS, THPT và người dân trên địa bàn phường Tân Định. Thông qua hoạt động này, việc giáo dục pháp luật được gắn với những tình huống thực tế, tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.