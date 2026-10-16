Thiết kế hoài cổ, giữ tinh thần nguyên bản

Tại vùng Auvergne, miền Trung nước Pháp, mẫu xe 2CV phiên bản mới thu hút sự quan tâm nhờ kiểu dáng gợi nhớ mẫu xe nguyên bản, vốn ngừng sản xuất từ năm 1990.

Ông Jacques Desvignes, một người đã nghỉ hưu, nhận xét thiết kế mới vẫn đáp ứng được những tiêu chí và tinh thần đặc trưng của chiếc 2CV huyền thoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đánh giá cao thiết kế hoài cổ, một số người cho rằng việc chuyển sang động cơ điện khiến mẫu xe có sự khác biệt so với phiên bản truyền thống.

Citroën hồi sinh mẫu xe 2CV huyền thoại với thiết kế hoài cổ và hệ truyền động điện

Phạm vi hoạt động là yếu tố được quan tâm

Bên cạnh kiểu dáng, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc cũng là vấn đề được người dùng quan tâm. Ông André Parois - một người đã nghỉ hưu: “Nếu nó cho phép tôi lái xe 400 km thì không tệ; nếu chỉ được 200 km và chỉ quanh quẩn trong thành phố thì kém hấp dẫn hơn”.

Mẫu xe 2CV phiên bản điện

Xu hướng hồi sinh các mẫu xe mang thiết kế cổ điển với hệ truyền động điện đang được một số hãng xe châu Âu theo đuổi. Đây được xem là cách kết hợp giá trị hoài niệm với công nghệ mới, đồng thời tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc ngày càng mở rộng hiện diện tại thị trường châu Âu.