Chiều 18/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nam bệnh nhân 48 tuổi được đưa vào khoa Cấp cứu vào tối 17/11 trong tình trạng có vết thương sọ não, hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, phải thở máy và huyết áp không ổn định.

Bác sĩ thăm khám cho nạn nhân đang phải thở máy, hôn mê sâu với chấn thương xuất huyết não, tụ máu và vỡ xương sọ do đạn bắn, hiện tiên lượng xấu

Sau gần một ngày điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn lớn, mất phản xạ ánh sáng. Huyết áp tiếp tục giảm dù đã sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn, tiên lượng xấu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/11, nạn nhân bị một người đàn ông tên Nguyễn Thanh Tuấn, biệt danh Tuấn Số, dùng súng tự chế bắn trọng thương tại phòng làm việc.

Nhân viên y tế khoa Hồi sức Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra thông số, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của nam bệnh nhân 48 tuổi

Sau khi rời khỏi hiện trường bằng xe máy, Tuấn bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4 km. Tại đây, người này tự bắn vào đầu, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, Tuấn cùng khoảng 5 người khác có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho, thuộc phạm vi quản lý của Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Khu vực này đang trồng cây gỗ tếch, dự kiến khai thác vào ngày 18/11.