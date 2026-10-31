Đưa thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn vào bờ cấp cứu

Khẩn trương đưa bệnh nhân người nước ngoài lên bờ để đưa đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 30/10, Trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADER (quốc tịch Nhật Bản, IMO 9477921) đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển phía Nam Việt Nam, có một thuyền viên bị đau ngực trái đột ngột, kéo dài, kèm theo khó thở và đau đầu.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn y tế International SOS, nạn nhân nghi ngờ mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS), có nguy cơ nhồi máu cơ tim, cần được khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Tình trạng nạn nhân có thời điểm diễn biến xấu và phải hỗ trợ hô hấp bằng oxy. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Đưa bệnh nhân từ tàu nước ngoài xuống tàu cứu nạn SAR 272 để đưa về bờ. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu các biện pháp cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị bệnh. Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã lệnh cho tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 thường trực tại phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 2 bác sĩ khẩn trương hành trình ra hiện trường để cứu nạn.

Khẩn trương đưa bệnh nhân người nước ngoài lên bờ để đưa đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

Đến 3 giờ 21 ngày 31/10, tàu SAR 272 đưa nạn nhân về đến cầu cảng của Trung tâm tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)