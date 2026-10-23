Cốt lõi của Đề án 06 là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, mục tiêu và động lực, qua đó khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp thẻ căn cước gắn chip và ứng dụng VNeID để hiện đại hóa quản lý và dịch vụ công. Với nhiệm vụ đó, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều điểm sáng trong phục vụ người dân qua những mô hình hay và cách làm chủ động trong chuyên môn.

Người dân TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao quy trình làm căn cước nhanh chóng, hướng dẫn rõ ràng

Tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC06) Công an TP. Hồ Chí Minh, các cán bộ chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong mọi khâu công tác nhằm chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Đề án 06.

Đại úy Phan Thị Minh Phương - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an TP. Hồ Chí Minh chia sẻ ngoài công tác chuyên môn, đơn vị đã thực hiện rất nhiều đợt cao điểm như đi cấp căn cước lưu động và đến các trung tâm bảo trợ xã hội giúp bộ phận yếu thế có được thẻ căn cước. Để hỗ trợ người dân tốt nhất, các cán bộ đều phải trải qua rất nhiều vị trí công tác.

Ông Ngô Văn Hấn (phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh) cho biết các chiến sĩ làm việc rất tận tình, hướng dẫn rõ ràng trong không gian thoáng mát. Bà Trần Thị Thanh Thảo (phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh) cũng bày tỏ sự hài lòng khi đến làm căn cước nhanh gọn, được hướng dẫn tận tình trong không gian đẹp và chỉ mất khoảng 5 phút là hoàn thành.

Tại phường Sài Gòn, với đặc thù dân cư đông, có yếu tố người nước ngoài và tạm trú, việc quản lý cư trú qua dịch vụ công trực tuyến đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý để bảo đảm tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tá Nguyễn Thị Hà Trâm - Cán bộ tiếp dân Công an phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh cho biết so với hồ sơ trực tiếp thì hồ sơ dịch vụ công tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, nhờ quen tay quen việc, các cán bộ đã cố gắng sắp xếp hợp lý giữa việc nhà và việc cơ quan; khi lượng hồ sơ quá nhiều, bản thân sẽ tự chủ động tăng ca để giải quyết đúng tiến độ cho người dân.

Trong 9 tháng của năm 2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP. Hồ Chí Minh đã đưa 12 trạm công dân số đi vào hoạt động, giải quyết hơn 96 ngàn lượt truy cập trải nghiệm, xử lý hơn gần 71 ngàn hồ sơ liên quan khám sức khỏe và gần 26 ngàn hồ sơ liên quan hành chính công, đồng thời cấp căn cước cho hơn 6 ngàn nhân khẩu đặc biệt. Bên cạnh đó, mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối tổng đài 1022 đã hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà cho 1.247 trường hợp.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định trong 9 tháng năm 2026, thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06 về chuyển đổi số, tất cả lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ cấp phòng đến công an phường, xã và trên 4 ngàn cảnh sát khu vực đều không quản ngại ngày đêm, ứng dụng khoa học công nghệ một cách hiệu quả nhất để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Công an TP. Hồ Chí Minh quán triệt mọi hoạt động chuyển đổi số phải được đo bằng sự thuận tiện của người dân và hiệu quả trong quản lý nhà nước

Mỗi đơn vị tùy theo nhiệm vụ chuyên môn sẽ áp dụng những cách làm hay, từng bước loại bỏ rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ số một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.