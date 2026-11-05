Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều ngày 5/11

Chiều ngày 5/11, môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra ở Nhà thi đấu phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung là Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng) với nhiều hạng cân cá nhân và nội dung đồng đội.

Ở nội dung Kata đồng đội hỗn hợp, đội Ninh Bình xuất sắc giành huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về đội TP. Hồ Chí Minh, trong khi hai tấm huy chương Đồng được trao cho các đội Hà Nội và Công an Nhân dân.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích tốt ở nội dung Kata đồng đội hỗn hợp

Tại nội dung Kumite cá nhân - Nam hạng cân 55kg, vận động viên Đỗ Duy Khánh - Phú Thọ giành huy chương Vàng. Văn Minh Hiếu - Đắk Lắk đoạt huy chương Bạc, còn hai huy chương Đồng thuộc về Trần Quốc Tuấn - Đà Nẵng và Phạm Hữu Quang Huy - Lâm Đồng

Ở nội dung Kumite cá nhân - Nữ hạng cân 50kg, vận động viên Nguyễn Thị Thu - Hưng Yên giành huy chương Vàng. Trần Thị Quỳnh Nga - Phú Thọ đoạt huy chương Bạc, hai huy chương Đồng thuộc về Lê Võ Lư Giang - Đồng Tháp và Trần Thị Huyền Trang - Đắk Lắk.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích tốt ở nội dung Kumite cá nhân nam, nữ

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