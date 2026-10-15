Andre Leipold đánh giá tích cực hành trình tại FIFA ASEAN Cup

Tuyển Philippines khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ ba bảng B. Sau thất bại 0-1 trước Việt Nam ở trận mở màn, đội bóng hòa Pakistan 2-2 rồi đánh bại Thái Lan 2-1. Dù không thể đi tiếp, chiến thắng trước đối thủ mạnh trong khu vực mang lại sự tự tin cho toàn đội.

Cầu thủ Andre Leipold của tuyển Philippines trong trận đấu với tuyển Pakistan (Ảnh: FIFA)

Trong cuộc phỏng vấn với FIFA, Andre Leipold cho biết các cầu thủ quyết tâm thể hiện năng lực của bóng đá Philippines. Tiền đạo này đánh giá đội tuyển đã cải thiện qua từng trận, dù chưa duy trì được lợi thế trước Pakistan.

Cầu thủ Andre Leipold đang chơi bóng tại Liga (Ảnh: FIFA)

Ở trận thắng Thái Lan, Leipold kiến tạo bàn quyết định cho Bjorn Kristensen. Anh cho biết đã tận dụng tốc độ để vượt qua hậu vệ đối phương, sau đó đưa bóng vào khu vực cấm địa. Leipold vui mừng khi đồng đội chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Cầu thủ sinh ra và lớn lên tại vùng Bavaria, Đức, có gốc gác Philippines thông qua mẹ (Ảnh: FIFA)

Khi được Liên đoàn Bóng đá Philippines liên hệ, anh quyết định khoác áo đội tuyển quốc gia này, dù đủ điều kiện thi đấu cho Đức. Kể từ khi ra mắt vào tháng 6/2025, Leipold ghi ba bàn sau 10 lần ra sân.

Tuyển Philippines hướng đến World Cup 2030 và ASIAN Cup 2032

Leipold cho biết anh đã hòa nhập tốt với đội tuyển sau khoảng 16 tháng đồng hành. Theo tiền đạo này, sự kết nối giữa các cầu thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau được cải thiện nhờ giao tiếp thường xuyên. Đội tuyển hiện có bảy cầu thủ nói tiếng Đức, trong khi ban huấn luyện sử dụng tiếng Anh để trao đổi với các thành viên.

Cầu thủ Andre Leipold trong trận đấu của Thái Lan với Philippines (Ảnh: FIFA)

Về mục tiêu sắp tới, Leipold cùng các đồng đội hướng đến vòng loại World Cup 2030, đồng thời đặt kỳ vọng giành vé dự Asian Cup 2032. Anh tin rằng lực lượng hiện tại có khả năng cạnh tranh cơ hội góp mặt tại giải đấu châu lục.

Nếu Philippines lần đầu tiên giành quyền dự World Cup, Leipold dự đoán người hâm mộ và các cầu thủ sẽ ăn mừng cuồng nhiệt. Anh cũng cho rằng kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu giúp bản thân thích nghi nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ những cầu thủ trẻ trong đội tuyển.

Dù chưa thể vượt qua vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Philippines vẫn có cơ sở để hướng tới những mục tiêu dài hạn. Chiến thắng trước Thái Lan là động lực để đội bóng tiếp tục hoàn thiện lối chơi, chuẩn bị cho các chiến dịch vòng loại sắp tới.

Nguồn tin: FIFA