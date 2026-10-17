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Giáo dục

153 tác phẩm nghệ thuật tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Hồ Chí Minh

BÍCH VÂN, QUỐC SỬ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Chào mừng kỷ niệm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Họa sĩ – Anh hùng Lao động Đặng Ái Việt khai mạc triển lãm "Hành trình tìm Mẹ". Sự kiện trưng bày 153 tác phẩm đầy xúc động về các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Không gian nghệ thuật tri ân và lưu giữ ký ức lịch sử

Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Họa sĩ – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Đặng Ái Việt chính thức khai mạc Triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng với chủ đề "Hành trình tìm Mẹ". Sự kiện văn hóa ý nghĩa này được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

153 tác phẩm nghệ thuật tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 1.
153 tác phẩm nghệ thuật tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Không gian trưng bày các bức ký họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng của Họa sĩ – Anh hùng Lao động Đặng Ái Việt trong triển lãm "Hành trình tìm Mẹ"

Diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26/10, triển lãm "Hành trình tìm Mẹ" giới thiệu đến công chúng thưởng lãm 153 tác phẩm hội họa đặc sắc. Trong đó, tâm điểm là 100 bức ký họa mới bằng chất liệu màu nước vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng từ năm 2024 đến nay; bên cạnh đó là 5 bức tranh sơn dầu và 48 bức tranh bản in sao được tuyển chọn từ gần 3.000 bức tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng từng được họa sĩ Đặng Ái Việt trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào năm 2024.

Gửi gắm thông điệp biết ơn và tiếp bước truyền thống

Thông qua từng đường nét ký họa chân thực và đầy cảm xúc tại triển lãm, ban tổ chức mong muốn gửi gắm đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn. Sự bình yên và phát triển của đất nước ngày hôm nay là giá trị vô cùng thiêng liêng, được đánh đổi bằng sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đi trước.

153 tác phẩm nghệ thuật tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng các bức tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm không chỉ là dịp để tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn góp phần thắp lên tình yêu quê hương đất nước, lòng trung nghĩa và niềm tự hào, tiếp bước truyền thống văn hóa giữ nước trong kỷ nguyên mới.
"Hành trình tìm Mẹ" là một phần trong công trình mỹ thuật sáng tác mang tên "Hành trình nét thời gian" do họa sĩ Đặng Ái Việt dày công thực hiện, bao gồm 3 đề tài lớn: Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, Chân dung đồng đội và Chung chiến hào.


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