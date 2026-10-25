Tuyên Quang: Rơi xuống vực sâu 300 mét, nam thanh niên sống sót thần kỳ

Rơi xuống vực sâu 300 mét khi quay phim, chụp ảnh

Cán bộ y tế cố định nẹp cổ và kiểm tra thương tích cho anh Thào Mí Sả ngay sau khi đưa anh lên khỏi vực sâu

1 nam thanh niên đã sống sót sau khi rơi xuống vực sâu khoảng 300 mét tại khu vực điểm Cực Bắc, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/10, trong lúc nam thanh niên đang quay phim, chụp ảnh.

Nạn nhân là anh Thào Mí Sả, sinh năm 2003. Khi ngồi trên lan can bê tông của taluy đường, anh bất ngờ mất thăng bằng, trượt ngã xuống vực sâu bên dưới.

Giải cứu nam thanh niên giữa địa hình hiểm trở

Nạn nhân được đặt nằm cố định trên cáng cứu thương, may mắn chỉ bị thương nhẹ và tinh thần tỉnh táo sau cú rơi từ độ cao khoảng 300 mét

Vụ việc được Công an xã Lũng Cú phát hiện kịp thời trong lúc tuần tra. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Đồn Biên phòng, trạm y tế và người dân địa phương triển khai giải cứu nạn nhân.

Địa hình dốc đứng khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ không thể đi thẳng đến vị trí nạn nhân mà phải luồn rừng, di chuyển theo đường vòng dài gần 1 km qua khu vực hiểm trở.

Sau quá trình tiếp cận và giải cứu, anh Thào Mí Sả được xác định chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh báo nguy hiểm khi tham quan các điểm du lịch vùng cao

Lực lượng công an và người dân khiêng nạn nhân vượt qua cung đường dốc đứng để đưa đến cơ sở y tế sau khi giải cứu thành công

Vụ việc tiếp tục cho thấy những nguy cơ mất an toàn khi quay phim, chụp ảnh tại các khu vực có địa hình nguy hiểm. Việc ngồi trên lan can hoặc tiếp cận sát mép vực có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng nếu người tham quan mất thăng bằng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham quan các điểm du lịch vùng cao, đặc biệt tại những nơi có vách đá, vực sâu và địa hình hiểm trở.