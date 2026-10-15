Tuyên dương Dân vận khéo TP. Hồ Chí Minh: Nhân rộng mô hình tự quản lấy dân làm gốc

Đảng ủy phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026). Đây là dịp quan trọng nhằm đánh giá lại chặng đường phát triển của công tác dân vận, đồng thời biểu dương những đóng góp thiết thực của cán bộ và Nhân dân địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước.

Toàn cảnh Họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng do Đảng ủy phường Tân Hòa tổ chức

Hơn 8.000 lượt người tham gia các mô hình cảnh quan đô thị

Cụ thể là, trong năm 2026, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường Tân Hòa đã được triển khai rộng khắp với hàng loạt mô hình, công trình cụ thể, bám sát thực tiễn địa phương. Đặc biệt, các công trình xây dựng cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, tạo nên làn sóng hưởng ứng tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc huy động nội lực trong Nhân dân đã mang lại những kết quả rõ nét khi thu hút hơn 8.000 lượt người dân tham gia các chiến dịch môi trường, góp phần xây dựng, duy trì hàng loạt tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp và nâng cao tinh thần tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh, văn minh đô thị tại địa phương.

Đông đảo lãnh đạo địa phương, cán bộ cơ sở và đại diện Nhân dân phường Tân Hòa tham dự buổi họp mặt

Xây dựng phong trào theo tiêu chí "rõ việc, rõ đối tượng, rõ kết quả"

Đồng thời, để phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy phường Tân Hòa xác định tiếp tục nâng chất toàn diện công tác dân vận, nhanh chóng nhân rộng các điển hình hiệu quả cao.

Nhờ đó, định hướng triển khai phong trào được cụ thể hóa theo phương châm "rõ việc, rõ đối tượng, rõ cách làm, rõ kết quả", khuyến khích cán bộ cơ sở lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời lấy sự đồng thuận của Nhân dân và hiệu quả thực tế làm thước đo cao nhất cho mọi mô hình.

Đại diện Đảng ủy phường Tân Hòa trao giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2026

Tuyên dương 41 tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc

Vì vậy, nhân dịp này, Đảng ủy phường Tân Hòa đã trọng thể tuyên dương 41 tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có cách làm sáng tạo, thiết thực, luôn bám sát địa bàn và tận tụy phục vụ đời sống người dân.

Nhờ vậy, sự kiện không chỉ là mốc son tôn vinh những nỗ lực thầm lặng ở cơ sở, mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy hệ thống chính trị địa phương tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền vững trong giai đoạn mới.