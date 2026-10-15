CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Chính trị

Tuyên dương Dân vận khéo TP. Hồ Chí Minh: Nhân rộng mô hình tự quản lấy dân làm gốc

THU TÌNH, TẤN LỘC, MINH KHANG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tuyên dương Dân vận khéo TP. Hồ Chí Minh là hoạt động trọng tâm được Đảng ủy phường Tân Hòa tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Sự kiện ghi nhận hơn 8.000 lượt người tham gia phong trào, đồng thời vinh danh 41 tập thể và cá nhân xuất sắc.

Đảng ủy phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026). Đây là dịp quan trọng nhằm đánh giá lại chặng đường phát triển của công tác dân vận, đồng thời biểu dương những đóng góp thiết thực của cán bộ và Nhân dân địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tuyên dương Dân vận khéo TP. Hồ Chí Minh: Nhân rộng mô hình tự quản lấy dân làm gốc - Ảnh 1.

Toàn cảnh Họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng do Đảng ủy phường Tân Hòa tổ chức

Hơn 8.000 lượt người tham gia các mô hình cảnh quan đô thị

Cụ thể là, trong năm 2026, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường Tân Hòa đã được triển khai rộng khắp với hàng loạt mô hình, công trình cụ thể, bám sát thực tiễn địa phương. Đặc biệt, các công trình xây dựng cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, tạo nên làn sóng hưởng ứng tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc huy động nội lực trong Nhân dân đã mang lại những kết quả rõ nét khi thu hút hơn 8.000 lượt người dân tham gia các chiến dịch môi trường, góp phần xây dựng, duy trì hàng loạt tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp và nâng cao tinh thần tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh, văn minh đô thị tại địa phương.

Tuyên dương Dân vận khéo TP. Hồ Chí Minh: Nhân rộng mô hình tự quản lấy dân làm gốc - Ảnh 2.

Đông đảo lãnh đạo địa phương, cán bộ cơ sở và đại diện Nhân dân phường Tân Hòa tham dự buổi họp mặt

Xây dựng phong trào theo tiêu chí "rõ việc, rõ đối tượng, rõ kết quả"

Đồng thời, để phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy phường Tân Hòa xác định tiếp tục nâng chất toàn diện công tác dân vận, nhanh chóng nhân rộng các điển hình hiệu quả cao.

Nhờ đó, định hướng triển khai phong trào được cụ thể hóa theo phương châm "rõ việc, rõ đối tượng, rõ cách làm, rõ kết quả", khuyến khích cán bộ cơ sở lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời lấy sự đồng thuận của Nhân dân và hiệu quả thực tế làm thước đo cao nhất cho mọi mô hình.

Tuyên dương Dân vận khéo TP. Hồ Chí Minh: Nhân rộng mô hình tự quản lấy dân làm gốc - Ảnh 3.

Đại diện Đảng ủy phường Tân Hòa trao giấy khen và hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2026

Tuyên dương 41 tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc

Vì vậy, nhân dịp này, Đảng ủy phường Tân Hòa đã trọng thể tuyên dương 41 tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có cách làm sáng tạo, thiết thực, luôn bám sát địa bàn và tận tụy phục vụ đời sống người dân.

Nhờ vậy, sự kiện không chỉ là mốc son tôn vinh những nỗ lực thầm lặng ở cơ sở, mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy hệ thống chính trị địa phương tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền vững trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 17/10

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 17/10

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc ngày 17/10, bế mạc ngày 21/11 (diễn ra trong 30 ngày), chia làm 2 đợt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Ngày 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý III/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm