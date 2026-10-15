Tùng Dương đưa gần 100 vũ công lên sân khấu concert kỷ niệm 25 năm ca hát

Từ dấu mốc 25 năm đến sân khấu quy mô lớn

Diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), “Bay về phía mặt trời” đánh dấu lần đầu Tùng Dương tổ chức live-concert cá nhân ngoài trời sau nhiều năm gắn bó với không gian nhà hát.

"Bay về phía mặt trời" là dự án biểu diễn có quy mô lớn nhất trong hành trình 25 năm ca hát của nam nghệ sĩ

Với khoảng 30 tiết mục, sân khấu rộng 90 m và gần 100 vũ công đương đại, chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc kết hợp giọng hát, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh. Múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được định hướng như một phương thức kể chuyện, góp phần mở rộng cách thể hiện cảm xúc và thông điệp của từng tiết mục.

Sau nhiều năm theo đuổi phong cách biểu diễn giàu cá tính, Tùng Dương tiếp tục lựa chọn thử thách mới, đưa những chiêm nghiệm nghệ thuật của mình đến với không gian sân vận động và đông đảo khán giả. Với nam ca sĩ, một concert không chỉ dừng lại ở việc trình diễn ca khúc, mà còn cần truyền tải thông điệp tích cực, khơi gợi tình yêu cuộc sống và sự kết nối giữa con người.

Cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ

Hòa Minzy cùng các sa sĩ trẻ góp mặt tại "Bay về phía mặt trời"

Một điểm nhấn của “Bay về phía mặt trời” là sự góp mặt của ba khách mời thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ: Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D. Mỗi người mang đến màu sắc âm nhạc riêng, tạo nên sự đa dạng cho chương trình.

Đáng chú ý, Hòa Minzy sẽ tham gia chương “Cội nguồn – Di sản”, nơi tôn vinh văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc. Cùng quê Bắc Ninh và có chung mối quan tâm đến văn hóa Việt Nam, Tùng Dương và Hòa Minzy lựa chọn những cách thể hiện khác nhau. Nếu Tùng Dương chú trọng chiều sâu cảm xúc và những thử nghiệm trong biểu đạt âm nhạc, Hòa Minzy tạo dấu ấn qua các sản phẩm đưa chất liệu văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ, tiêu biểu là “Bắc Bling”.

Trong khi đó, Phùng Khánh Linh và GREY D góp thêm những sắc thái sáng tạo đương đại. Sự kết hợp này mở ra cơ hội để các nghệ sĩ khác biệt về thế hệ, trải nghiệm và tư duy cùng tìm tiếng nói chung trên sân khấu.

Tùng Dương chia sẻ rằng các nghệ sĩ có thể đối thoại với nhau bằng nguồn năng lượng riêng, trên cơ sở trân trọng và thấu hiểu giá trị của nhau. Với anh, kết nối thế hệ không có nghĩa là từ bỏ bản sắc để chạy theo xu hướng, mà là sẵn sàng tiếp nhận tinh thần mới để làm giàu thêm cho sáng tạo cá nhân.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương vẫn tìm kiếm những giới hạn mới cho bản thân

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiếp tục đồng hành cùng Tùng Dương trong việc kết nối các màu sắc âm nhạc. Xuyên suốt chương trình là cảm hứng về quê hương, đất nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và khát vọng hướng đến tương lai.

Với “Bay về phía mặt trời”, hình ảnh mặt trời không chỉ tượng trưng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao nghệ thuật, mà còn gắn với những giá trị gần gũi như đất nước, gia đình, khán giả và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nguồn: TTXVN