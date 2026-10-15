CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương đưa gần 100 vũ công lên sân khấu concert kỷ niệm 25 năm ca hát

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

Kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương chuẩn bị live-concert “Bay về phía mặt trời” với sân khấu rộng 90 mét, gần 100 vũ công và khoảng 30 tiết mục. Chương trình còn là cuộc gặp gỡ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, kết nối âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa Việt Nam.

Từ dấu mốc 25 năm đến sân khấu quy mô lớn

Diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), “Bay về phía mặt trời” đánh dấu lần đầu Tùng Dương tổ chức live-concert cá nhân ngoài trời sau nhiều năm gắn bó với không gian nhà hát.

Tùng Dương đưa gần 100 vũ công lên sân khấu concert kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 1.

"Bay về phía mặt trời" là dự án biểu diễn có quy mô lớn nhất trong hành trình 25 năm ca hát của nam nghệ sĩ

Với khoảng 30 tiết mục, sân khấu rộng 90 m và gần 100 vũ công đương đại, chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc kết hợp giọng hát, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh. Múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được định hướng như một phương thức kể chuyện, góp phần mở rộng cách thể hiện cảm xúc và thông điệp của từng tiết mục.

Sau nhiều năm theo đuổi phong cách biểu diễn giàu cá tính, Tùng Dương tiếp tục lựa chọn thử thách mới, đưa những chiêm nghiệm nghệ thuật của mình đến với không gian sân vận động và đông đảo khán giả. Với nam ca sĩ, một concert không chỉ dừng lại ở việc trình diễn ca khúc, mà còn cần truyền tải thông điệp tích cực, khơi gợi tình yêu cuộc sống và sự kết nối giữa con người.

Cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ

Tùng Dương đưa gần 100 vũ công lên sân khấu concert kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 2.

Hòa Minzy cùng các sa sĩ trẻ góp mặt tại "Bay về phía mặt trời"

Một điểm nhấn của “Bay về phía mặt trời” là sự góp mặt của ba khách mời thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ: Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D. Mỗi người mang đến màu sắc âm nhạc riêng, tạo nên sự đa dạng cho chương trình.

Đáng chú ý, Hòa Minzy sẽ tham gia chương “Cội nguồn – Di sản”, nơi tôn vinh văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc. Cùng quê Bắc Ninh và có chung mối quan tâm đến văn hóa Việt Nam, Tùng Dương và Hòa Minzy lựa chọn những cách thể hiện khác nhau. Nếu Tùng Dương chú trọng chiều sâu cảm xúc và những thử nghiệm trong biểu đạt âm nhạc, Hòa Minzy tạo dấu ấn qua các sản phẩm đưa chất liệu văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ, tiêu biểu là “Bắc Bling”.

Trong khi đó, Phùng Khánh Linh và GREY D góp thêm những sắc thái sáng tạo đương đại. Sự kết hợp này mở ra cơ hội để các nghệ sĩ khác biệt về thế hệ, trải nghiệm và tư duy cùng tìm tiếng nói chung trên sân khấu.

Tùng Dương chia sẻ rằng các nghệ sĩ có thể đối thoại với nhau bằng nguồn năng lượng riêng, trên cơ sở trân trọng và thấu hiểu giá trị của nhau. Với anh, kết nối thế hệ không có nghĩa là từ bỏ bản sắc để chạy theo xu hướng, mà là sẵn sàng tiếp nhận tinh thần mới để làm giàu thêm cho sáng tạo cá nhân.

Tùng Dương đưa gần 100 vũ công lên sân khấu concert kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 3.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương vẫn tìm kiếm những giới hạn mới cho bản thân

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiếp tục đồng hành cùng Tùng Dương trong việc kết nối các màu sắc âm nhạc. Xuyên suốt chương trình là cảm hứng về quê hương, đất nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và khát vọng hướng đến tương lai.

Với “Bay về phía mặt trời”, hình ảnh mặt trời không chỉ tượng trưng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao nghệ thuật, mà còn gắn với những giá trị gần gũi như đất nước, gia đình, khán giả và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nguồn: TTXVN

Tin liên quan

Nguyễn Văn Chung nói Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình "có thể vỡ cả trái tim"

Nguyễn Văn Chung nói Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình "có thể vỡ cả trái tim"

Tùng Dương đã có một màn khoe giọng xuất sắc với Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong chương trình "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim.

Thanh Lam khắc khoải, Tùng Dương liên tục bắn nốt cheo leo trong 'Giấc mơ Sol'

Thanh Lam khắc khoải, Tùng Dương liên tục bắn nốt cheo leo trong 'Giấc mơ Sol'

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm