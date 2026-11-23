Tối 23/11, đội bóng rổ 5x5 TP. Hồ Chí Minh đối đầu Đồng Nai trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Hai đội bước vào cuộc tranh tài đòi hỏi thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Bên cạnh những pha tấn công tốc độ, khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội ghi điểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả.

Đón xem trực tiếp trận bóng rổ 5x5 giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai lúc 18 giờ trên các nền tảng của HTV để theo dõi những pha bóng hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.