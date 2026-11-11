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Triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số thể thao quy mô lớn

Xã hội 00:00:45.82
MC ZI

(HTV) - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an - C02) ngày 11/11 cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ.

Cầm đầu là Vũ Chí Công sinh năm 1998, quốc tịch Ucraina, trú tại TP. Hồ Chí Minh. Qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản, cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao trên mạng.

Đường dây này cho các con bạc đánh cá độ giải bóng đá quốc tế, các trận đấu của câu lạc bộ bóng đá thuộc giải hạng nhất, giải U19 quốc gia, giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam, và một số trận đấu thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

Triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số thể thao quy mô lớn- Ảnh 1.

Đến nay, cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố 21 bị can, trong đó có nhiều cầu thủ, để điều tra về tội đánh bạc; đồng thời thu giữ 2 tỉ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan

Trong 2 ngày 16 và 17/8, các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt triệu tập, khám xét nhà các nghi phạm tại TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngày 27/8, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

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