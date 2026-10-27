TP. Hồ Chí Minh: Truy bắt nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh, chém người giữa đường

Rượt đuổi, hành hung người đi đường

Vụ việc xảy ra vào tối 24/10 trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi nhiều xe máy, rượt đuổi một xe máy chở hai người đang lưu thông trên đường.

Hình ảnh từ clip cho thấy một nhóm thanh thiếu niên đi nhiều xe máy, rượt đuổi một xe máy chở hai người chạy trên đường

Khi áp sát được nạn nhân, một thanh niên ngồi phía sau xe máy dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu người này. Sau đó, một người khác trong nhóm tiếp tục dùng hung khí chém nạn nhân, trong khi những người còn lại dùng chân đạp.

Khi áp sát được nạn nhân, một thanh niên ngồi sau xe máy cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu người này

Vụ việc diễn ra ngay trên tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn và ảnh hưởng đến những người đi đường.

Công an tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan

Ngày 26/10, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh, điều tra vụ việc và đã truy bắt được một số thanh thiếu niên liên quan.

Chưa dừng lại, một người khác trong nhóm tiếp tục dùng hung khí chém, những người khác còn dùng chân đạp vào nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét những người còn lại trong nhóm, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.



