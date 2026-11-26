Sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh sở hữu những lợi thế phát triển có tính bổ trợ: trung tâm tài chính và dịch vụ, thủ phủ công nghiệp, hệ thống cảng biển quy mô lớn cùng không gian đô thị biển giàu tiềm năng. Trên nền tảng đó, quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết, chuyên môn hóa và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đây được xem là bước đi chiến lược để Thành phố vươn tầm đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh, năng động và sáng tạo.

Định hình cấu trúc siêu đô thị đa cực, đa trung tâm

Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với quan điểm phát triển Thành phố thành đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng sống.

Với diện tích khoảng 6.772 km2, gồm 168 đơn vị hành chính và phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị trên quy mô lớn. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10,5%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 - 225 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.500 USD.

Hệ thống hạ tầng giao thông và kết nối liên vùng là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị

Để hiện thực hóa mục tiêu này, mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm” được xác định là cấu trúc phát triển chủ đạo. Thay vì cộng gộp các địa bàn sau sắp xếp, Thành phố hướng đến xây dựng một mạng lưới đô thị thống nhất, có sự liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế từng khu vực.

Theo quy hoạch, cấu trúc không gian mới gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó, 5 cực động lực giữ vai trò tạo sức bật và dẫn dắt tăng trưởng, gồm: cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông, Đông Bắc; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Cách tổ chức này hướng đến phát huy thế mạnh riêng của từng khu vực, đồng thời tạo sự kết nối giữa các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Cơ cấu kinh tế cũng được định hướng chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ giá trị cao, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Sự tích hợp giữa trung tâm tài chính, thị trường tiêu dùng lớn, thủ phủ công nghiệp Bình Dương, cửa ngõ hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển liên hoàn được kỳ vọng tạo nên lợi thế cạnh tranh mới cho Thành phố.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, nhận định sự tích hợp này sẽ mang lại động lực lớn cho Thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kinh tế biển mở rộng cực tăng trưởng mới

Trong cấu trúc siêu đô thị mới, kinh tế biển được xác định là một trong những động lực quan trọng, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Với lợi thế hệ thống cảng biển trải dài từ Cát Lái, Hiệp Phước, Nhà Bè đến cụm cảng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có điều kiện mở rộng vai trò trong mạng lưới hàng hải và chuỗi cung ứng quốc tế.

Kinh tế biển, cảng biển và logistics được xác định là những cực tăng trưởng quan trọng của Thành phố

Nổi bật trong đó là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, nơi đã khẳng định khả năng tiếp nhận những tàu container có tải trọng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cảng liên tục mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và nâng cao năng suất khai thác, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ nằm ở hạ tầng cầu bến, mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối dữ liệu, logistics, chính sách và dịch vụ hậu cần.

Ông Phan Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA, cho rằng việc xây dựng hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan trong hoạt động cảng biển sẽ giúp thông tin được trao đổi kịp thời, chính xác, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo ông Vũ, tại các quốc gia phát triển như Singapore, hệ thống chia sẻ dữ liệu chung Port Community System cho phép các bên liên quan trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác. Đây cũng là mô hình mà doanh nghiệp mong muốn Việt Nam nghiên cứu triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cảng biển.

Cùng với Cái Mép - Thị Vải, định hướng hình thành cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng bổ sung một mắt xích quan trọng cho hệ sinh thái kinh tế biển của Thành phố. Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hai khu vực cần được phân định rõ chức năng để bổ trợ thay vì cạnh tranh nội bộ. Trong đó, Cái Mép giữ vai trò cảng cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, còn Cần Giờ được định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế.

Phát triển hệ thống logistics tích hợp tạo điều kiện kết nối sản xuất, thương mại và chuỗi cung ứng

Bên cạnh hoạt động cảng biển và logistics, năng lượng tái tạo cũng mở ra dư địa phát triển mới. Với vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí và năng lượng ngoài khơi, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đang tham gia phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, trong đó có dự án kết nối điện tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore, hướng đến khả năng cung cấp tối đa 1.300 MW điện cho Singapore.

Sự kết hợp giữa cảng biển, thương mại tự do, logistics, công nghiệp và năng lượng được kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối và tổ chức chuỗi cung ứng đồng bộ.

Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế, khơi thông nguồn lực

Một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển kinh tế biển là nâng cao năng lực kết nối đa phương thức giữa các khu công nghiệp, trung tâm logistics và hệ thống cảng. Hiện nay, hoạt động vận chuyển hàng hóa tại một số khu vực vẫn phụ thuộc lớn vào đường bộ. Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ - Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), hơn 90% hàng hóa đến và đi tại khu vực Cát Lái được vận chuyển bằng đường bộ, trong khi tại Cái Mép, gần 90% hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy.

Thực tế này cho thấy mỗi cụm cảng có đặc điểm khai thác khác nhau và cần giải pháp kết nối phù hợp. Cát Lái cần giảm áp lực giao thông đường bộ thông qua tăng cường vận tải thủy và đường sắt; Cái Mép cần bổ sung kết nối đường bộ, đặc biệt là đường sắt hàng hóa. Trong khi đó, khu vực Bình Dương cũng cần được kết nối hiệu quả hơn với hệ thống cảng thông qua các tuyến đường sắt, cảng cạn và cảng đường sông.

Song song với đầu tư hạ tầng, cơ chế chính sách được xem là yếu tố quyết định để hình thành các mô hình phát triển mới. Tháng 7/2026, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn đầu tư hơn 50.820 tỷ đồng chính thức triển khai, tạo nền tảng cho định hướng phát triển Khu thương mại tự do và mô hình Khu logistics tích hợp.

Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị mở thêm hành lang pháp lý cho TP. Hồ Chí Minh trong quản lý và phát triển các mô hình đặc thù, với những cơ chế về phân cấp, phân quyền, ưu đãi đầu tư và rút ngắn thủ tục hành chính. Khu logistics tích hợp trong Khu thương mại tự do được định hướng không chỉ là nơi tập kết hàng hóa, mà còn kết nối với hoạt động sản xuất, gia công, thương mại số và thương mại điện tử.

Ông Võ Thanh Phong - Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế một cửa thực chất, tạo đầu mối thuận lợi cho nhà đầu tư, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, để Khu thương mại tự do phát huy hiệu quả, cần có những đột phá đồng bộ về chính sách hải quan và hàng hải. Trong đó, cơ chế cảng mở được xem là điều kiện quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu chuyển trong khu vực, giảm thủ tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. “Tôi cho rằng cơ chế đặc thù phát triển thành phố chính là “thanh bảo kiếm” của TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quy định về hải quan vẫn thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan ở Trung ương. Vì luật có hiệu lực pháp lý cao hơn, Cục Hải quan và Bộ Tài chính cần ban hành các văn bản dưới luật phù hợp với quy định đặc thù dành cho TP. Hồ Chí Minh”, ông chia sẻ.

Như vậy, lợi thế về vị trí địa lý và quy mô hạ tầng chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh khi được hỗ trợ bởi cơ chế phù hợp, kết nối thông suốt và sự phối hợp giữa các địa phương, doanh nghiệp trong toàn vùng.

Phát triển bền vững, lấy chất lượng sống làm thước đo

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quy hoạch TP. Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu phát triển hài hòa giữa đô thị, môi trường và đời sống người dân. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của mô hình siêu đô thị trong tầm nhìn dài hạn.

Tại khu vực ven biển Vũng Tàu, không gian công viên, đường ven biển và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày của người dân. Những hoạt động thể dục, dưỡng sinh, giao lưu tại không gian công cộng không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn phản ánh nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao về môi trường sống và đời sống tinh thần.

Bà Đỗ Thị Hạnh - thành viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Vui khỏe Vũng Tàu, chia sẻ việc duy trì tập luyện mỗi sáng vừa tạo sân chơi, vừa góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Bà cũng mong muốn kinh tế ngày càng phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong lĩnh vực y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng đang được tổ chức theo cấu trúc đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Các trạm y tế cơ sở được củng cố, bổ sung nhân lực từ tuyến trên, kết hợp mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn nhằm chủ động quản lý sức khỏe cộng đồng. Năm 2026, Thành phố triển khai mục tiêu khám sức khỏe toàn dân.

Bà Cao Thị Oanh - người dân phường Tam Thắng, bày tỏ sự phấn khởi khi người lớn và trẻ nhỏ đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, qua đó thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10 - 11% mỗi năm, đồng thời hướng đến chỉ số phát triển con người HDI trên 0,8 và bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Những mục tiêu này cho thấy tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà còn phải được chuyển hóa thành những lợi ích thiết thực về y tế, giáo dục, môi trường và an sinh xã hội.

Cần Giờ: Phát triển đô thị biển gắn với bảo tồn sinh thái

Trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh, Cần Giờ được xác định là địa bàn có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế biển. Với lợi thế về không gian biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn và tiềm năng du lịch sinh thái, địa phương đang đứng trước những cơ hội phát triển mới.

Cần Giờ được định hướng phát triển đô thị biển gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn

Định hướng hình thành cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, kết nối với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cùng các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, được kỳ vọng tạo động lực để địa phương tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế biển của Thành phố.

Thạc sĩ, Kiến trúc sư Sầm Minh Tuấn - Giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, nhận định Cần Giờ là hạt nhân của Vịnh Gành Rái, gắn với cực tăng trưởng phía Nam và kinh tế biển. Khi cảng nước sâu Cần Giờ kết nối với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có thể hình thành mạng lưới liên cảng quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trong kết nối toàn cầu.

Để hiện thực hóa định hướng này, hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt. Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng Cần Giờ cần có hạ tầng đủ mạnh, kết nối nhanh với TP. Hồ Chí Minh bằng đường sắt đô thị, cầu Cần Giờ; đồng thời tăng cường kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, phát triển Cần Giờ cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa khai thác tiềm năng kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái đặc thù. Các phương án phát triển đô thị cần được đánh giá thận trọng về tác động môi trường, thủy văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kiến trúc sư Ngô Minh Công - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng vùng, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, đề xuất phát triển Cần Giờ theo cấu trúc 5 lớp, trong đó ưu tiên bảo tồn rừng ngập mặn và hệ sinh thái cửa sông, cửa biển. Đây được xem là khung sinh thái nền tảng cần được gìn giữ trong tầm nhìn phát triển 100 năm.

Như vậy, quy hoạch Cần Giờ không chỉ là câu chuyện mở rộng không gian đô thị hay khai thác tiềm năng kinh tế biển, mà còn là bài toán tổ chức phát triển hài hòa với điều kiện tự nhiên. Việc kết nối hạ tầng, phát huy lợi thế kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái cần được đặt trong một tầm nhìn đồng bộ, dài hạn.

Quy hoạch các trung tâm đô thị mới góp phần phân bổ lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng từng khu vực

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm không chỉ là câu chuyện mở rộng địa giới hay gia tăng quy mô kinh tế, mà còn là quá trình tổ chức lại các nguồn lực, kết nối những cực tăng trưởng và kiến tạo không gian sống chất lượng hơn. Khi lợi thế được phát huy đồng bộ, cơ chế được khơi thông và phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm sẽ có nền tảng để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế, đồng thời bảo đảm người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển.