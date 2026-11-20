TP. Hồ Chí Minh bứt phá trong ngày thi đấu cuối của môn Canoeing với 4 HCV

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các tay chèo nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi mang về 4 huy chương vàng ở các nội dung 200m, gồm: Canoe đôi nam, Kayak đôi nam, Canoe 4 nam và Kayak 4 nam.

Kết thúc phân môn Canoeing, đoàn Hải Phòng dẫn đầu bảng tổng sắp với 15 huy chương vàng. Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

Các tay chèo TP. Hồ Chí Minh thi đấu nỗ lực trong ngày tranh tài cuối cùng môn Canoeing

Đánh giá về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức giải, ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho biết, dù điều kiện thời tiết có nhiều nắng và gió, các cuộc tranh tài vẫn diễn ra ổn định. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương, đội tuyển tham dự, cũng như trình độ chuyên môn và kỹ năng ngày càng được nâng cao của các vận động viên Canoeing Việt Nam.

Những cuộc đua tốc độ trên đường đua xanh tại Hồ Đá Bàng

Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 29/11, Hồ Đá Bàng sẽ tiếp tục là địa điểm tranh tài của phân môn Rowing. Tiếp đó, các nội dung đua thuyền truyền thống sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 4/12.

Hải Phòng dẫn đầu toàn đoàn môn Canoeing với 15 HCV, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 10 HCV

Việc liên tiếp đăng cai ba phân môn đua thuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao dưới nước mà còn cho thấy tiềm năng, điều kiện tổ chức các giải đấu quy mô lớn của khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương đến đông đảo người dân và du khách nước ngoài.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=5gFmG43veOQ