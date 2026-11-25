Trước những khó khăn của người lao động khi doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh hoặc ngừng hoạt động, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Từ thiện Cô Sáu triển khai mô hình “Nhà trọ tình thương”. Chương trình hướng đến nữ thanh niên công nhân mất việc, đang tìm kiếm công việc mới nhưng chưa có điều kiện bảo đảm nơi ở ổn định.

32 chỗ lưu trú miễn phí dành cho nữ công nhân khó khăn

Theo kế hoạch, chương trình bố trí 32 chỗ lưu trú tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh, đường số 12, Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Xuân. Nơi ở được trang bị giường, chiếu, chăn, gối và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, đáp ứng nhu cầu lưu trú trong thời gian người lao động tìm việc.

Mỗi trường hợp được hỗ trợ tối đa 3 tháng. Việc xét duyệt căn cứ vào hoàn cảnh thực tế, ưu tiên nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hoàn tất đăng ký sớm. Khi tìm được việc làm mới, có thu nhập và đủ điều kiện ổn định chỗ ở, người được hỗ trợ sẽ bàn giao lại nơi lưu trú để nhường cơ hội cho những trường hợp khác.

Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 23/11 đến hết ngày 30/11/2026.

Hướng dẫn đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị

Nữ công nhân có nhu cầu hỗ trợ có thể đăng ký trực tuyến qua đường dẫn của chương trình hoặc đến trực tiếp Phòng Dịch vụ và Truyền thông, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh.

Để được hướng dẫn, người lao động liên hệ số điện thoại 0985.569.498, gặp chị Lê Thị Mỹ Châu, Phó trưởng phòng Dịch vụ và Truyền thông.

Hồ sơ gồm đơn đăng ký theo mẫu, bản sao căn cước công dân và thông báo nghỉ việc của doanh nghiệp. Người đăng ký có thể bổ sung giấy tờ chứng minh tình trạng việc làm, thu nhập, hoàn cảnh khó khăn hoặc giấy xác nhận của tổ chức, đơn vị liên quan (nếu có).

Bên cạnh việc hỗ trợ nơi ở, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP. Hồ Chí Minh kết nối, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Chương trình góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho nữ công nhân trong giai đoạn mất việc, đồng thời tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian tìm kiếm cơ hội việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.