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TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm phục vụ các dự án chỉnh trang đô thị

THÀNH NGUYÊN, VĨNH LỘC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Sau khi HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang rạch Ông Lớn và bờ Nam Kênh Đôi, phường Chánh Hưng đang đo đạc, kiểm đếm các trường hợp bị ảnh hưởng, làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Người dân đồng thuận, mong sớm ổn định nơi ở mới

Tại phường Chánh Hưng, nhiều hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương chỉnh trang đô thị, kỳ vọng môi trường sống được cải thiện. Tuy nhiên, người dân vẫn quan tâm đến chính sách bồi thường, phương án tái định cư và điều kiện sinh sống tại nơi ở mới.

Ông Trần Văn Nhỏ - người dân phường Chánh Hưng cho biết dù đồng tình với chủ trương thực hiện dự án, ông vẫn mong nơi ở mới có điều kiện tốt hơn, thuận lợi cho việc làm ăn và học hành của con cái.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Ẩn ủng hộ dự án với kỳ vọng cải thiện tình trạng ngập nước do mưa và triều cường, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm phục vụ các dự án chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm phục vụ các dự án chỉnh trang đô thị - Ảnh 2.

Cán bộ chức năng đến tận nhà người dân rà soát hồ sơ, hướng dẫn thông tin bồi thường và giải phóng mặt bằng

Dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn có diện tích đất thu hồi khoảng 4,5 ha, ảnh hưởng hơn 800 hộ dân. Dự án dự kiến xây dựng khoảng 1,3 km kè bảo vệ bờ rạch, với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, dự kiến bàn giao vào năm 2030.

Ông Trần Kim Trọng - Bí thư Chi bộ khu phố 16, phường Chánh Hưng: "Về phía khu phố 16 phường Chánh Hưng chúng tôi bị ảnh hưởng 150 - 170 hộ. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt toàn hệ thống chính trị, đặc biệt thông qua group zalo, cũng như đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền nghị quyết này đến từng hộ dân. bà con rất phấn khởi là môi trường đô thị nơi đây sẽ thay đổi hoàn toàn để giúp cho cuộc sống, chất lượng sống của bà con sẽ được nâng lên, được sự đồng thuận của bà con. Tuy nhiên bà con vẫn lo lắng cái chiện tái định cư như thế nào và giá cả đền bù ra sao".

Đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm và hoàn thiện hồ sơ

Song song với công tác tuyên truyền tại khu vực rạch Ông Lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng triển khai đo đạc, kiểm đếm các trường hợp bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện các công việc liên quan đến dự án bờ Nam Kênh Đôi.

Bà Nguyễn Bé Chi - người dân phường Chánh Hưng, bày tỏ mong muốn sớm có nơi ở ổn định sau khi bàn giao mặt bằng, đặc biệt khi tuổi cao. Bà cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường sống tại khu vực.

Hội trường đông đảo cán bộ mặc đồng phục ngồi theo dãy bàn chữ U chăm chú lắng nghe triển khai kế hoạch dự án - Ảnh 3.

Các cán bộ, công chức tham dự buổi phổ biến, quán triệt công tác triển khai dự án chỉnh trang đô thị

Sau khi hoàn tất khảo sát, đo đạc và kiểm đếm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác định nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Với đặc thù nhiều sông ngòi, kênh rạch, các dự án tại phường Chánh Hưng được kỳ vọng góp phần giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện hệ thống thoát nước và tạo diện mạo đô thị khang trang hơn cho TP. Hồ Chí Minh.

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