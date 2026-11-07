Tin tức nổi bật ngày 7/11/2026 có gì?
Thời sự 00:00:55.36
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đại đoàn kết toàn dân tộc, khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài.
CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bạn hãy chọn Profile tiện dụng
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đại đoàn kết toàn dân tộc, khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài.