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Tin tức nổi bật ngày 7/11/2026 có gì?

Thời sự 00:00:55.36
KIỀU MINH

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đại đoàn kết toàn dân tộc, khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài.


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