Phát hiện dấu hiệu bất thường sau chuyến xe lúc rạng sáng

Vụ việc xảy ra vào sáng 19/11 tại cầu Thuận Phước, TP. Đà Nẵng. Tài xế taxi được xác định là anh Đồng Viết Phi Vũ, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Theo chia sẻ của anh Vũ, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, anh nhận chở một nam thanh niên từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước. Trong suốt hành trình, người này tâm sự đang gặp chuyện buồn liên quan đến bạn bè và gia đình. Anh Vũ đã động viên, khuyên nhủ nhưng nhận thấy tâm lý hành khách có nhiều bất ổn.

Khoảnh khắc nam thanh niên trèo qua lan can cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) lúc rạng sáng 19/11 và được tài xế taxi Đồng Viết Phi Vũ kịp thời lao tới giữ lại

Khi đến chân cầu, nam thanh niên xuống xe và nói muốn đi bộ tập thể dục. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Vũ không rời đi mà chạy xe chậm phía sau để quan sát. Đồng thời, anh báo cho bảo vệ gần đó và gọi điện thông tin đến công an.

Người đi đường cùng hợp sức cứu người

Đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại dép, điện thoại rồi trèo qua lan can, có ý định nhảy xuống sông Hàn. Phát hiện tình huống nguy hiểm, anh Vũ lập tức dừng xe, lao đến giữ người này và tri hô nhờ hỗ trợ.

Một phụ nữ cùng nhiều người đi đường nhanh chóng dừng lại, phối hợp kéo nam thanh niên trở lại phía trong lan can, đưa người này đến nơi an toàn.

Tài xế taxi cùng nhiều người đi đường kịp thời dừng xe, hợp sức kéo nam thanh niên trở vào phía trong lan can cầu Thuận Phước an toàn lúc 6 giờ sáng 19/11

Sau sự việc, anh Vũ tiếp tục hỗ trợ đưa nam thanh niên đến trụ sở Công an phường Hải Châu để liên hệ người thân đến đón.

Sự cảnh giác, chủ động của tài xế Đồng Viết Phi Vũ cùng sự chung tay của những người đi đường đã giúp ngăn chặn kịp thời một tình huống nguy hiểm.