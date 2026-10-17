Phường Phú Thạnh tuyên dương 45 điển hình “Dân vận khéo” năm 2026

Lan tỏa nhiều mô hình dân vận thiết thực

Trong năm 2026, phường Phú Thạnh có hơn 40 đơn vị đăng ký thực hiện trên 50 công trình, mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính qua nhóm Zalo cộng đồng, phát triển công dân số, chăm lo học sinh khó khăn, xây dựng công viên xanh và các tuyến hẻm an toàn, văn minh, hiện đại.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết 15.329/15.389 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 99,64%.

Tuyên dương các gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 tại hội nghị kỷ niệm do Đảng ủy phường Phú Thạnh tổ chức

Bên cạnh đó, chương trình đi bộ gây quỹ Vì người nghèo vận động được hơn 1,49 tỷ đồng. Nguồn quỹ đã hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Dịp này, phường cũng đề xuất thành phố tuyên dương 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó, tiếp tục phát huy phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.