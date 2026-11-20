Đón đọc chuyên trang "Tây Nam và Nhà giàn DK1 – Dấu ấn một hải trình" để cùng khám phá những câu chuyện xúc động, dấu ấn ý nghĩa và nghĩa tình sâu nặng giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Khoảnh khắc biển đảo: Những cuộc gặp gỡ đong đầy cảm xúc

Trong chuyến hành trình, Đoàn đại biểu TP.HCM đã có dịp trực tiếp tìm hiểu cuộc sống, điều kiện công tác và cảm nhận tinh thần kiên cường của cán bộ, chiến sĩ tại các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10. Mỗi điểm đến đều để lại những ấn tượng sâu sắc, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những câu chuyện đời thường giản dị nhưng đầy xúc động.

Dù đã nhiều lần đặt chân đến biển đảo hay lần đầu tham gia hành trình, các thành viên trong đoàn đều mang về những cảm xúc riêng. Đó là niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của các đảo, sự khâm phục trước ý chí bám biển, bám đảo và tinh thần trách nhiệm của những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đặc biệt, những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa biển khơi, những cái bắt tay thân tình và lời thăm hỏi chân thành đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Có những cuộc hội ngộ bất ngờ giữa người quen, thầy trò và những người từng gắn bó nơi đất liền, nay gặp lại giữa trùng khơi. Tất cả không chỉ mang đến niềm vui, sự xúc động mà còn khơi dậy niềm tự hào về thế hệ trẻ đang âm thầm cống hiến, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khoảnh khắc biển đảo và những lời gửi gắm từ hậu phương

Đối với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, sự quan tâm và động viên từ Đoàn đại biểu TP.HCM là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các anh vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với các thành viên trong đoàn, chuyến hành trình để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và những hy sinh thầm lặng của người lính biển. Những cái bắt tay, lời thăm hỏi và món quà từ đất liền không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn thể hiện tình cảm gắn bó giữa hậu phương với những người đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi.

Đặc biệt, những khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến giữa người thân và các chiến sĩ tại Nhà giàn DK1 đã để lại nhiều xúc động. Hình ảnh người mẹ bịn rịn tiễn con trở lại nhiệm vụ giữa trùng khơi trở thành biểu tượng đẹp về tình cảm gia đình, sự hy sinh và lòng yêu nước.

Không chỉ dừng lại ở những kỷ niệm, hành trình còn khơi nguồn cảm hứng cho những sáng tác nghệ thuật. Những giai điệu, vần thơ ra đời từ trải nghiệm thực tế đã gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu quê hương và niềm tự hào về những người lính đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi biển đảo Tổ quốc.