Đón đọc chuyên trang "Tây Nam và Nhà giàn DK1 – Dấu ấn một hải trình" để cùng khám phá những câu chuyện xúc động, dấu ấn ý nghĩa và nghĩa tình sâu nặng giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Hành trình Tây Nam và Nhà giàn DK1 năm 2026 không chỉ để lại dấu ấn qua những cuộc gặp gỡ, mà còn khơi nguồn cho nhiều sáng tác biển đảo giàu cảm xúc. Những bài hát, bài thơ và trang viết ra đời từ chuyến đi đã góp phần lưu giữ tình yêu biển, đảo và nghĩa tình quân dân.

Âm vang biển đảo qua những giai điệu cất lên giữa trùng khơi

Trên hải trình gần 1.000 hải lý đến các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10, những câu chuyện về cuộc sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các văn nghệ sĩ TP.HCM.

Ngay trên tàu KN-491, nhiều ca khúc mới được sáng tác, dàn dựng và biểu diễn, mang đến không khí ấm áp giữa trùng khơi. Nổi bật là hai ca khúc viết về Hòn Khoai và Hòn Đốc của nhạc sĩ Mai Trâm, gửi gắm tình cảm của đoàn công tác đến những người lính đang ngày đêm gìn giữ biển trời Tổ quốc.

Không chỉ có âm nhạc, các hoạt động văn nghệ, chương trình phát thanh và những tiết mục giao lưu còn góp phần kết nối các thành viên trong đoàn. Những lời ca vang lên trên boong tàu, giữa biển khơi hay tại Nhà giàn DK1/10 đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ của hành trình.

Đặc biệt, chương trình phát thanh trực tiếp do ê-kíp thực hiện ngay trên tàu KN-491 đã tái hiện những câu chuyện, cảm xúc và giai điệu được sáng tác trong chuyến đi.

Âm vang biển đảo trong những vần thơ và ký ức hải trình

Bên cạnh âm nhạc, hành trình còn được ghi lại qua những bài thơ, trang ký và câu chuyện giàu cảm xúc.

Trong bài viết "Một hải trình để những bến bờ xa gần lại", tác giả Nguyễn Hùng kể lại chuyến đi qua Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Hòn Đốc, Nam Du và Nhà giàn DK1/10. Mỗi điểm đến mở ra những cảm nhận riêng về vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và những con người đang âm thầm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đáng nhớ là cuộc gặp giữa người cha và con trai đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10, cùng những cuốn sách được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ. Tập thơ "Biển thức trong phố" cũng theo tác giả ra biển, tiếp nối hành trình kết nối văn chương với người lính.