Đón đọc chuyên trang "Tây Nam và Nhà giàn DK1 – Dấu ấn một hải trình" để cùng khám phá những câu chuyện xúc động, dấu ấn ý nghĩa và nghĩa tình sâu nặng giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Hành trình Tây Nam và Nhà giàn DKI năm 2026 không chỉ ghi dấu những chuyến thăm nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn lan tỏa tinh thần biển đảo trong tim Thành phố qua những câu chuyện xúc động, giai điệu nghĩa tình và sự gắn kết giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Biển đảo trong tim Thành phố: Những giai điệu ra đời giữa trùng khơi

Trên hải trình gần 1.000 hải lý đến các đảo Tây Nam và Nhà giàn DKI/10, các văn nghệ sĩ TP.HCM đã sáng tác, dàn dựng nhiều ca khúc mới, gửi gắm tình cảm đến những người lính biển.

Nổi bật là hai tác phẩm "Rạng rỡ Hòn Khoai" và "Hòn Đốc đảo nhỏ vẫn vẹn vương" của nhạc sĩ Mai Trâm. Những giai điệu được viết ngay trên chuyến tàu KN 491, sau đó vang lên giữa biển khơi, trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng cán bộ, chiến sĩ.