Với nhiều người dân, chuyến phà vài phút qua sông không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đi lại, mà còn gắn với những hành trình quen thuộc mỗi ngày. Cái tiện của chuyến phà là không phải chạy xe vòng xa, bớt được từ 7 đến 8km đường đi làm, đi học hay giao hàng mỗi ngày so với đi đường vòng.

Tuyến phà buộc phải tạm dừng hoạt động do hết thời hạn gia hạn giấy phép bến khách ngang sông và đang chờ hoàn thiện thủ tục thuê đất, thuê mặt nước

Trước thông tin bến phà chuẩn bị tạm dừng hoạt động, nhiều người dân thường xuyên qua lại khu vực này không giấu được sự hụt hẫng và lo âu về những xáo trộn sắp tới trong sinh hoạt. Chia sẻ về sự bất tiện này, ông Lê Văn Lợi (ngụ phường Bình Quới, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, nếu không đi phà, người dân từ khu vực Bình Quới muốn sang phía Thủ Đức bắt buộc phải di chuyển một quãng đường vòng rất xa qua cầu Bình Triệu. Theo ông Lợi, lộ trình thay thế này gây ra nhiều vất vả cho việc đi làm hằng ngày cũng như đưa đón con cháu đi học. Dù vẫn mong mỏi trong tương lai sẽ có một cây cầu bắc qua sông để việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng trong điều kiện hiện tại, sự hiện diện của bến phà đã là niềm vui và là điểm tựa lớn giúp giảm bớt gánh nặng di chuyển cho bà con địa phương.

Chuyến phà chỉ mất vài phút di chuyển giúp người dân tiết kiệm từ 7 đến 8 km đường đi so với việc chạy vòng qua các tuyến cầu lớn

Cùng chung tâm trạng tiếc nuối, anh Đức Long (ngụ phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) – người thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này để giao nhận hàng hóa – nhận định rằng hướng đi từ quận Bình Thạnh cũ sang khu vực Thủ Đức qua ngả bến phà luôn là lựa chọn ngắn và tiết kiệm thời gian nhất. Anh Long bày tỏ sự lo ngại rằng nếu phà ngừng chạy, quãng đường vận chuyển sẽ bị kéo dài đáng kể, kéo theo nhiều bất tiện và làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công việc cũng như chi phí xăng xe mỗi ngày của anh.

Nguyên nhân của việc dừng hoạt động là do hết thời hạn gia hạn hoạt động bến khách ngang sông, và đơn vị vận hành chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến thuê đất, thuê mặt nước. Đơn vị đang kiến nghị cơ quan chức năng tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để sớm được hoạt động trở lại, phục vụ người dân.