Nhà khách Công đoàn: Nâng chất lượng dịch vụ, chăm lo người lao động

Nhà khách Công đoàn đáp ứng đa dạng nhu cầu dịch vụ

Tọa lạc tại số 85–87 đường Cách Mạng Tháng Tám, đối diện Công viên Tao Đàn, Nhà khách có vị trí thuận lợi để kết nối với các địa điểm tham quan, mua sắm và làm việc tại khu vực trung tâm thành phố. Với hơn 150 phòng nghỉ tiện nghi cùng hội trường có sức chứa gần 300 người, nơi đây đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú, tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện. Bên cạnh đó, Nhà hàng Công đoàn phục vụ thực đơn phong phú, kết hợp không gian cà phê xanh mát.

Ông Nguyễn Công Hải (ở giữa) - Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp triển khai công tác chăm lo cho người lao động

Nhà khách Công đoàn chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động

Thực đơn điểm tâm sáng phong phú và đa dạng tại Nhà hàng Công đoàn

Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Đơn vị luôn quan tâm triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Việc cung cấp dịch vụ lưu trú, hội nghị và ẩm thực với chất lượng tốt, chi phí hợp lý góp phần thiết thực vào công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhân viên tận tình phục vụ thực khách tại không gian cà phê của Nhà khách Công đoàn

Với tinh thần phục vụ tận tâm, chu đáo và gần gũi, Nhà khách Công đoàn tiếp tục hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động.