(HTV) - Những ngày cận rằm tháng 7 âm lịch, các chùa lớn tại TP. Hồ Chí Minh đón đông đảo phật tử, người dân về dâng hương, cầu an. Giữa đại lễ, khoảnh khắc được cài lên ngực áo một đóa hồng khiến không ít người lặng đi, nghĩ về công ơn sinh thành của cha mẹ.