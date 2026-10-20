NewZgraphic: Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)
(HTV) - Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, gắn liền với sự ra đời của Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
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